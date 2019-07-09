Как выписать человека из квартиры в Украине: Документы, сроки
Многие из нас задаются вопросом, каким образом можно выписать жильца из своего дома или квартиры. Увы, причин для этого может быть целое множество – долгое пребывание жильца за границей, противозаконное поведение вашего сожителя, использования вашего жилья в неправомерных целях, смерть человека и другое. Как выписать человека по взаимному соглашению и в принудительном порядке - читайте далее.
С 2016 года прописка стала именоваться регистрацией, которую осуществляют местные органы власти
Как выписать человека из квартиры - способы
- добровольное обращение;
- по решению суда;
- согласно свидетельству о смерти.
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Если человек согласен добровольно выписаться из квартиры, ему нужно написать заявление с просьбой снять его с регистрации по прежнему адресу и подать его в исполнительный орган местного совета. Также с таким заявлением можно обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению жилья.
Статья 6 ЗУ О свободном выборе места проживания обязывает всех граждан Украины и иностранцев регистрироваться
Документы для выписки из квартиры:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- военный билет;
- заявление;
- форма листа выбытия;
- домовая книга (необходима для жильцов частных домов);
- статистический лист выбытия (в случае, если человек выезжает за границу).
Как выписать человека из квартиры в принудительном порядке
Выписать человека из жилья в принудительном порядке можно только через суд. Для этого необходимо подать соответствующий иск “о принудительном снятии с места регистрации жильца“. Исковое заявление должно быть основано на 391 статье Гражданского кодекса Украины, которая дает право владельцу недвижимого имущества им беспрепятственно пользоваться и распоряжаться.
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Нормы Жилищного Кодекса Украины дают возможность принудительно выселить только тех членов семьи, которые систематически портят и разрушают имущество. При этом обязательны доказательства, свидетельствующие об неадекватном поведении проблемного жильца. Причинами выселения могут быть алкоголизм, наркомания, домашнее насилие. Перед обращением в суд следует обратиться к опытному юристу. Судебные тяжбы могут длиться от 2 месяцев до года. С положительным решением суда необходимо обратиться в местные органы власти.
Кроме того, жильца можно снять с регистрации через суд, если он на протяжении 1 года не проживал в квартире или же был прописан с нарушением закона. Для этого необходимо в первую очередь уведомить человека, которого вы собираетесь выписать из жилья, отправив ему письмо заказной почтой. Затем следует собрать все необходимые документы для подачи иска в суд – квитанции на коммунальные услуги за период отсутствия человека в квартире, а также свидетельства соседей о том, что его давно не видели по месту прописки.
При выписке необходимо оплатить административный сбор, размер которого составляет 0,0085% от минимальной зарплаты
Причины, по которым выписать человека из квартиры невозможно:
- если жилец пребывает в местах лишения свободы;
- обучается или работает в другом городе (в том числе за границей);
- проходит курс лечения в санитарно-профилактических учреждениях;
- пребывает на службе в армии;
- находится в спецучреждении в связи со своей нетрудоспособностью.
Как выписать из квартиры умершего человека
Для того, чтобы выписать умершего человека из квартиры необходимо предоставить справку и свидетельство о смерти, паспорт усопшего и документы, которые доказывают ваши с ним родственные связи.
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В тех случаях, когда необходимо выписать из квартиры усопшего человека, который не является вам родственником (например, если вы купили квартиру, в которой зарегистрирован уже умерший человек), вам потребуется ждать пока суд выяснит действительно ли этот гражданин умер.
Если же у вас имеется возможность предоставить свидетельство о кончине этого человека, нужно обязательно добавить его к иску. Это может существенно упростить задачу и ускорить выдачу положительного результата.
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