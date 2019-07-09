Как выписать человека из квартиры в Украине: Документы, сроки

Советы и рекомендации, как выписать человека из квартиры.

Детей-сирот выписать из жилища можно только при согласии органов опеки depositphotos.com

Многие из нас задаются вопросом, каким образом можно выписать жильца из своего дома или квартиры. Увы, причин для этого может быть целое множество – долгое пребывание жильца за границей, противозаконное поведение вашего сожителя, использования вашего жилья в неправомерных целях, смерть человека и другое. Как выписать человека по взаимному соглашению и в принудительном порядке - читайте далее.

С 2016 года прописка стала именоваться регистрацией, которую осуществляют местные органы власти

Как выписать человека из квартиры - способы

добровольное обращение;

по решению суда;

согласно свидетельству о смерти.

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Если человек согласен добровольно выписаться из квартиры, ему нужно написать заявление с просьбой снять его с регистрации по прежнему адресу и подать его в исполнительный орган местного совета. Также с таким заявлением можно обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению жилья.

Статья 6 ЗУ О свободном выборе места проживания обязывает всех граждан Украины и иностранцев регистрироваться

Документы для выписки из квартиры:

паспорт гражданина Украины или ID-карта; свидетельство о рождении для детей до 14 лет; военный билет; заявление; форма листа выбытия; домовая книга (необходима для жильцов частных домов); статистический лист выбытия (в случае, если человек выезжает за границу).

Как выписать человека из квартиры в принудительном порядке

Выписать человека из жилья в принудительном порядке можно только через суд. Для этого необходимо подать соответствующий иск “о принудительном снятии с места регистрации жильца“. Исковое заявление должно быть основано на 391 статье Гражданского кодекса Украины, которая дает право владельцу недвижимого имущества им беспрепятственно пользоваться и распоряжаться.

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Нормы Жилищного Кодекса Украины дают возможность принудительно выселить только тех членов семьи, которые систематически портят и разрушают имущество. При этом обязательны доказательства, свидетельствующие об неадекватном поведении проблемного жильца. Причинами выселения могут быть алкоголизм, наркомания, домашнее насилие. Перед обращением в суд следует обратиться к опытному юристу. Судебные тяжбы могут длиться от 2 месяцев до года. С положительным решением суда необходимо обратиться в местные органы власти.

Кроме того, жильца можно снять с регистрации через суд, если он на протяжении 1 года не проживал в квартире или же был прописан с нарушением закона. Для этого необходимо в первую очередь уведомить человека, которого вы собираетесь выписать из жилья, отправив ему письмо заказной почтой. Затем следует собрать все необходимые документы для подачи иска в суд – квитанции на коммунальные услуги за период отсутствия человека в квартире, а также свидетельства соседей о том, что его давно не видели по месту прописки.

При выписке необходимо оплатить административный сбор, размер которого составляет 0,0085% от минимальной зарплаты

Причины, по которым выписать человека из квартиры невозможно:

- если жилец пребывает в местах лишения свободы;

- обучается или работает в другом городе (в том числе за границей);

- проходит курс лечения в санитарно-профилактических учреждениях;

- пребывает на службе в армии;

- находится в спецучреждении в связи со своей нетрудоспособностью.

Как выписать из квартиры умершего человека

Для того, чтобы выписать умершего человека из квартиры необходимо предоставить справку и свидетельство о смерти, паспорт усопшего и документы, которые доказывают ваши с ним родственные связи.

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В тех случаях, когда необходимо выписать из квартиры усопшего человека, который не является вам родственником (например, если вы купили квартиру, в которой зарегистрирован уже умерший человек), вам потребуется ждать пока суд выяснит действительно ли этот гражданин умер.

Если же у вас имеется возможность предоставить свидетельство о кончине этого человека, нужно обязательно добавить его к иску. Это может существенно упростить задачу и ускорить выдачу положительного результата.

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