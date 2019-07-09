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Минобороны будет помогать достраивать проблемные объекты "Укрбуда"

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Минобороны пообещало идти на встречу в вопросе завершения строительства нескольких объектов.
Минобороны будет помогать достраивать объекты "Укрбуда"
Минобороны будет помогать достраивать объекты "Укрбуда"
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Минобороны будет помогать достраивать объекты “Укрбуда“. Представители компании “Киевгорстрой“ встретились с заместителем министра обороны Алексеем Марцинюком. Об этом сообщает пресс-служба “Киевгорстроя“.

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Минобороны пообещало идти на встречу в вопросе завершения строительства объектов “Оберег-2“ и “Арт хаус“. Стоит отметить, что министерство обороны выступает стороной договоров.

Если говорить о других недостроенных объектах “Укрбуда“, то стороны пока находятся в поисках компромиссных решений.

Стоит отметить, что компания “Киевгорстрой“ согласилась достраивать объекты “Укрбуда“.

“Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 объектов компании “Укрбуд“. На жилье ждут в целом 13 тысяч семей, среди которых много военнослужащих, членов семей погибших в зоне проведения ООС“, - говорится в сообщении “Киевгорстроя“.

Напомним, в Минрегионе придумали, как бороться с “замороженными“ объектами строительства.

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Теги: укрбуд, Киевгорстрой, жилые дома
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.02.2020, 17:16
Оценка:  +1
гость
Хоть бы кто-нибудь достроил многолетний замороженный "небоскреб" Пинчука возле Дворца бракосочетаний на многострадальном проспекте Победы в Киеве! Вот уж уродство..
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