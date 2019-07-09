Названы лучшие районы Киева: ТОП-5

Чаще всего киевляне жаловались на недостаточное освещение улиц и малое количество видеокамер.

Самым комфортным для проживания районом стал Шевченковский, хотя в прошлом году он занимал только 8 позицию. В Дарницком районе нравится жить молодежи, а возле Оболони предлагают построить аэропорт. Ко Дню Киева OLX Недвижимость делится результатами опроса, в котором киевляне предлагают идеи по улучшению города и оценивают районы, в которых живут.

ТОП-5 лучших районов Киева:

Шевченковский — 3,38. Оболонский — 3,28. Днепровский — 3,271. Дарницкий — 3,269. Деснянский — 3,26.

Соломенский район получил оценку в 3,23 балла, Печерский - 3,19, Голосеевский - 3,15, Святошинский - 3,083, Подольский - 3,08.

Самый безопасный район Киева

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Статус самого безопасного района получил Шевченковский — 3,29 балла из 5, для ощущения большей безопасности тут советуют “перестать тревожиться”. В Соломенском районе предлагают ходить с охраной и верить в порядочность людей, его оценили в 3,07 балла. Жители Подола для дополнительной безопасности предпочитают носить с собой газовый баллончик — 3,05. Чтобы чувствовать себя комфортнее в Святошинском районе, жители рекомендуют “ощущать себя в безопасности эмоционально” или набраться опыта — “прожить долгое время в этом районе” – 2,9 балла. Опаснее всего, по мнению киевлян, в Деснянском, он получил наименьшую оценку по этому критерию — 2,86.

Самый чистый район Киева

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“Чисто не там, где убирают — а там, где не мусорят”, гласит народная мудрость, и киевляне с ней согласны. Чтобы город стал опрятнее, по их мнению, стоит меньше мусорить и в целом быть осознаннее, а отходы — сортировать. Самым чистым районом по результатам опроса OLX Недвижимость стал Деснянский, набрав максимальные 3,29 балла из 5. Второе и третье места заняли Шевченковский и Дарницкий — 3,14 и 3,11 балла соответственно, при этом в первом хотят, чтобы у коммунальных предприятий появились конкуренты, а во втором просят решить вопрос с модернизацией Бортницкой станции аэрации и фильтров на мусоросжигательном заводе.

Жители Соломенского района еще более обеспокоены вопросами чистоты и предлагают давать дворникам жилье бесплатно. Печерск же оказался местом, где, по оценкам местных, сильно заметна нехватка сортировочных мусорных баков — по чистоте он на предпоследнем месте — 2,86 балла.

Качество жизни

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В опросе от OLX Недвижимость киевлянам также предложили рассказать о преимуществах своего района — иными словами, почему они в нем живут. Любовь к Соломенке, как оказалось, превосходит даже масштабы страны, ведь местные говорят, что это лучший район в мире. К слову, именно его чаще всего готовы рекомендовать для проживания, в рейтинге же районов по качеству жизни он на втором месте — 3,49 балла из 5. Голосеево выбирают из-за зелени и чистого воздуха, а из довольно необычных причин: “здесь рядом ипподром, а я занимаюсь лошадьми” — 3,46 балла.

В Деснянском районе местным нравятся доступные цены на аренду, близость Днепра, Десенки и отсутствие промышленных предприятий — с 3,39 балла он на четвертом месте. В Дарницком живет много молодежи, поэтому такое соседство им по душе, и цены на аренду жилья довольно умеренны по сравнению с другими районами. Подол называют очень зеленым, а его преимуществом считают историчность и близость культурных локаций.

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