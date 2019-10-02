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Киеврада приняла важное решение для инвесторов Укрбуда - Кличко

Комментариев: 2
Во словам столичного мэра, теперь Киевгорстрой сможет взяться за достройку еще шести объектов.
Киеврада приняла важное решение для инвесторов Укрбуда - Кличко
Киеврада приняла важное решение для инвесторов Укрбуда - Кличко
kyivcity.gov.ua

Киеврада в четверг утвердила решение, согласно которому объекты корпорации “Укрбуд“ будут освобождены от паевого участия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, это позволит Киевгорстрою взяться за достройку еще шести объектов, в которых жилье получат тысячи человек.

“Я понимаю, что такое решение по Укрбуду - не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевое участие через несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине“, - сказал Кличко.

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Мэр Киева также отметил, что парламент должен срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.

Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии - Войцеховский, Паливода, Микитась. Названия таких компаний, как “Укрбуд“, “Аркада“. Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков.

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“Обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули. А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, которые существуют часто только на бумаге“, - сказал Кличко.

Напомним, что с начала мая в Киеве продолжаются протесты вкладчиков Укрбуда. Они требуют от властей завершить строительство жилых комплексов, в которые инвестировали средства.

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Теги: Кличко, Укрбуд, застройщики, инвесторы, жилье
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.07.2020, 18:11
Оценка:  0
гость
Я что-то не понял за чей счет будут достроены эти объекты. За счет всех остальных налогоплательщиков или как?
гость  (аноним)  23.07.2020, 17:40
Оценка:  +1
гость
Это только после того. когда вышли на протесты. Киеврада хочет показать положительные результаты своей работы! А сколько негативного! что на самом деле для киевлян сделал Кличко?!!! а опять хочет в мэры!!1
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