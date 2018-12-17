Землю продавать не будут: Рада рассмотрит продление моратория – Парубий

В четверг, 20 декабря, народные депутаты рассмотрят вопросы о продлении моратория на продажу земель.

Председатель Верхойвной Рады Андрей Парубий сообщил во время согласительного совета, что во вторник, 18 декабря, вопрос о продлении моратория должны включить в повестку дня, передает РБК-Украина.

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"Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса моратория на продление запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком", - сообщил Парубий.

Повестку дня сообщил Андрей Парубий twitter.com/andriyparubiy

Ранее сообщалось, что в Украине стартуют аукционы по аренде земли через ProZorro. Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе.