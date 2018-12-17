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Землю продавать не будут: Рада рассмотрит продление моратория – Парубий

Комментариев: 3
В четверг, 20 декабря, народные депутаты рассмотрят вопросы о продлении моратория на продажу земель.
ВР рассмотрит вопросы о продлении моратория на продажу земли
ВР рассмотрит вопросы о продлении моратория на продажу земли
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Председатель Верхойвной Рады Андрей Парубий сообщил во время согласительного совета, что во вторник, 18 декабря, вопрос о продлении моратория должны включить в повестку дня, передает РБК-Украина. 

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"Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса моратория на продление запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком", - сообщил Парубий.

Повестку дня сообщил Андрей Парубий
Повестку дня сообщил Андрей Парубий
twitter.com/andriyparubiy

Ранее сообщалось, что в Украине стартуют аукционы по аренде земли через ProZorro. Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе.

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Теги: продажа земли, мораторий на продажу земли, Верховна Рада, Андрей Парубий, заседание Верховной Рады
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Комментариев (3)
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БEN    17.12.2018, 13:33
Оценка:  0
БEN
жаль, цена на землю не выраестит , и останется у олегархов бабушкины паи
Ганс_мг42    17.12.2018, 13:14
Оценка:  0
Ганс_мг42
и тарифы не подняли, и бакс не поднялся, и крым наш,,,,,,,,
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:56
Оценка:  0
гость
А пиzдюлей от МВФ не желаете схлопотать?
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