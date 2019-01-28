Во сколько обойдется квартира в рассрочку в пригороде Киева

Первый взнос для получения рассрочки должен составлять не менее 30%.

Квартиры в пригороде Киева покупают в основном в рассрочку facebook.com/ira.ogorodnikova

Управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов рассказал, что в 2018 году более 70% квартир в пригороде Киева покупались в рассрочку, передает UBR.

Читай также: Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине: Инфографика

Отмечается, что самыми популярными являлись однокомнатные и двухкомнатные квартиры, где в среднем за квадратный метр пришлось платить от 11 тыс до 14,7 тыс грн.

"Если в 2018 году в столичном пригороде продажи квартир в рассрочку составили в среднем около 50-53% от общего количества сделок, то в 2019 году эта цифра может увеличиться до 60%", — спрогнозировал Кононов.

Рассрочка на приобретение квартиры чаще всего предоставлялась на срок до момента ввода в эксплуатацию объекта строительства.

Читай также: В Украине строительная отрасль за год выросла на 4%

"Сейчас в пригороде Киева рассрочка до 2-х лет предоставляется в более чем 45% объектах жилого строительства. А доля объектов с максимально возможной рассрочкой — до 10 лет — предоставляется только в 3-4% строящихся ЖК", — уточнил Кононов.

Первый взнос должен составлять 30% от суммы, а получить полноценную ипотеку получилось единицам. В прошлом году ипотечные договоры были подписаны в 2-3% жилья со ставкой до 27%.

Ранее сообщалось, где в 2018 году подешевели квадратные метры в новостроях. В прошлом году в эксплуатацию было сдано 1163 новых домов в областях Украины.