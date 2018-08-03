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В Украине разрешили строить детские площадки на крышах

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На территории Украины позволили размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей.
Детские площадки теперь можно будет размещать на крышах зданий
Детские площадки теперь можно будет размещать на крышах зданий
из открытых источников

В Украине новые Государственные строительные нормы позволяют размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минрегионстроя. 

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В частности, согласно новой нормы, детские площадки на крышах должны быть оборудованы парапетом и защитной оградой высотой два метра. Причем на территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильного и сотовой связи.

Как следует из документа, еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений. 

“Эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии“, - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что украинцы тратят больше за метры ради парковки, площадок и магазинов. Застройщики увеличили затраты на инфраструктуру в 2 раза.

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Теги: дети, ребенок, строительство, крыша, нормы, детская площадка, Минрегион
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2019, 17:00
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гость
А так же прислоняться к двери в вагоне метро, влезать на электроопоры и трансформаторные будки, стоять под грузом и стрелой крана...
гость  (аноним)  26.02.2019, 16:46
Оценка:  0
гость
Уже и автостоянки тоже хотят на крыши загнать, при чем судя по финансам не на новостройки специально для этого спроектированные, а приспособить существующие здания... Ну-ну, будем посмотреть...
Advent1    26.02.2019, 16:30
Оценка:  +2
Advent1
"Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии“ ага. А технадзор, джашманы и рамшуды, выполнение правил безопасности (привет лифтам), техсостояние у нас тоже как в США и Японии?
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