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Госстат утверждает, что средняя зарплата выросла на 20,8%: Кто получает

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За первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 гривен.
В начале 2019 года размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8%
В начале 2019 года размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8%
depositphotos.com

За первые три месяца 2019 года, по данным Госстата, размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 9629 грн, передает 24 Канал. 

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Так, наибольшую среднемесячную зарплату получили:

  • работники авиационного транспорта – 25 850 гривен (на 19,6% меньше, чем в 2018 году)
  • работники финансовой и страховой сферы – 18 572 гривен (на 17,9% больше);
  • работники информации и телекоммуникации – 16 362 гривен (на 24,9% больше).

Самая низкая среднемесячная зарплата была в: 

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  • сфере почтовой и курьерской деятельности – 5 655 гривен (на 17,9% больше);
  • сфере временного размещения и организации питания – 6 298 гривен (на 14,8% больше);
  • сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 6 442 гривны (на 20,5% больше).

Отмечается, что в аналогичном периоде 2018 года размер средней зарплаты работника в Украине составил 7 974 гривен, что на 26,1% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года.

Меньше всего получают в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи
Меньше всего получают в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи
24 Канал

Ранее сообщалось, что по оценкам госбюджета-2020, минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн. До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.

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Теги: зарплата, зарплата в украине, заработная плата в украине, средняя зарплата в украине
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Света    04.06.2019, 13:38
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