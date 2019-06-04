Госстат утверждает, что средняя зарплата выросла на 20,8%: Кто получает

За первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 гривен.

В начале 2019 года размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8% depositphotos.com

За первые три месяца 2019 года, по данным Госстата, размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 9629 грн, передает 24 Канал.

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Так, наибольшую среднемесячную зарплату получили:

работники авиационного транспорта – 25 850 гривен (на 19,6% меньше, чем в 2018 году)

работники финансовой и страховой сферы – 18 572 гривен (на 17,9% больше);

работники информации и телекоммуникации – 16 362 гривен (на 24,9% больше).

Самая низкая среднемесячная зарплата была в:

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сфере почтовой и курьерской деятельности – 5 655 гривен (на 17,9% больше);

сфере временного размещения и организации питания – 6 298 гривен (на 14,8% больше);

сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 6 442 гривны (на 20,5% больше).

Отмечается, что в аналогичном периоде 2018 года размер средней зарплаты работника в Украине составил 7 974 гривен, что на 26,1% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года.

Меньше всего получают в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи 24 Канал

Ранее сообщалось, что по оценкам госбюджета-2020, минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн. До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.