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Работникам НБУ повысят зарплаты: Смолий будет получать 400 тыс грн/мес

Комментариев: 6
Совет Нацбанка должен утвердить новые зарплаты.
На данный момент зарплата Якова Смолия составляет 329 тыс грн в месяц
На данный момент зарплата Якова Смолия составляет 329 тыс грн в месяц
НБУ

Проекты решений о повышении заработных плат председателя и членов правления Нацбанка появились в распоряжении журналистов ТСН. В них уточняется, что на данный момент оклады топ-чиновников банка граничат в пределах 8-9 тыс грн, а после повышения они станут получать более 10 тыс грн. 

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Зарплата Якова Смолия после одобрения Совета НБУ будет составлять 379 тыс грн. Заместители председателя будут получать по 325 тыс грн.

В Нацбанке на камеру инициативу Смолия не комментируют. Прислали ответ по почте:

"Должностной оклад председателя НБУ устанавливается на уровне, не превышающем среднерыночный размер фиксированной заработной платы председателей правлений банков Украины, который определяется на основании отчетов от двух международных компаний, занимающихся анализом рынка труда. Информация в отчетах международных компаний является конфиденциальной". 

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Эксперты рынка труда уверят, что зарплата топ-менеджера банка может достигать 10 тысяч долларов в месяц. Но это - большая редкость. В государственных банках зарплаты обычно еще выше, чем в частном секторе.

"Зарплаты в пределах 1,5-2 тысяч долларов – речь идет о районном отделении. Когда мы говорим о 6-8 тысячах долларов – речь идет о топ-менеджменте центральных отделений", - говорит руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании Юлия Дрожжина.

Отмечается, что в 2016 году зарплаты топ-чиновников стартовали от 150 тысяч гривен. В 2017-м начали расти как на дрожжах и составляли уже 220 тысяч гривен. Сейчас же зарплаты топ-менеджеров достигают 300 тысяч гривен. 

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В случае увольнения главы правления НБУ или его заместителей предлагается выплатить им отступные в размере 12 месячных окладов, что составляет больше 4 миллионов гривен на каждого.

Если Совет НБУ примет предложения правления, содержание шестерых топ-чиновников НБУ обойдется в 25 миллионов гривен в год.

Ранее сообщалось, сколько стоит завтрак и обед в Верховной Раде. Некоторые блюда стали стоить меньше по сравнению с прошлым годом.

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Теги: зарплата чиновников, зарплата чиновников в украине, зарплата госслужащих, зарплата работников НБУ, НБУ, зарплата Якова Смолия
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 14:16
Оценка:  0
гость
Скажить шановни, а почему ваша алиса с зазеркалья в Га-гаге по русски лопотала? Неужели толмачей с мовы там нет? Или такой переклад не имеет юридической силы?
гость  (аноним)  04.06.2019, 14:13
Оценка:  0
гость
Минималку хотят до 5600 поднять в 20 году... Только кто ж ее платить будет, рабодатели еще сократят официальный рабочий день.
гость  (аноним)  04.06.2019, 14:10
Оценка:  0
гость
понятно какого хера кредиты по 300% реально, если на квартиру берешь то вконце выплат 3 квартыры можно купить
гость  (аноним)  04.06.2019, 14:06
Оценка:  0
гость
Это тот случай, когда свиньи дорвались до корыта ! Их чавканье слышно очень далеко !
ju-jul    04.06.2019, 14:02
Оценка:  0
ju-jul
ну вот как так, работаешь и ждешь своих 4-5 тыс. и читаешь о тааких деньжищах!!!
гость  (аноним)  04.06.2019, 13:39
Оценка:  +1
гость
Кaк говорится,хозяин бaрин. Но в стрaне и без того рост зaрплaт-выплaт в 10 рaз(кaк минимум) опережaет рост ВВП. К чему это приведет,знaют многие,но молчaт.
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