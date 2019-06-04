Работникам НБУ повысят зарплаты: Смолий будет получать 400 тыс грн/мес

Совет Нацбанка должен утвердить новые зарплаты.

Проекты решений о повышении заработных плат председателя и членов правления Нацбанка появились в распоряжении журналистов ТСН. В них уточняется, что на данный момент оклады топ-чиновников банка граничат в пределах 8-9 тыс грн, а после повышения они станут получать более 10 тыс грн.

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Зарплата Якова Смолия после одобрения Совета НБУ будет составлять 379 тыс грн. Заместители председателя будут получать по 325 тыс грн.

В Нацбанке на камеру инициативу Смолия не комментируют. Прислали ответ по почте:

"Должностной оклад председателя НБУ устанавливается на уровне, не превышающем среднерыночный размер фиксированной заработной платы председателей правлений банков Украины, который определяется на основании отчетов от двух международных компаний, занимающихся анализом рынка труда. Информация в отчетах международных компаний является конфиденциальной".

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Эксперты рынка труда уверят, что зарплата топ-менеджера банка может достигать 10 тысяч долларов в месяц. Но это - большая редкость. В государственных банках зарплаты обычно еще выше, чем в частном секторе.

"Зарплаты в пределах 1,5-2 тысяч долларов – речь идет о районном отделении. Когда мы говорим о 6-8 тысячах долларов – речь идет о топ-менеджменте центральных отделений", - говорит руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании Юлия Дрожжина.

Отмечается, что в 2016 году зарплаты топ-чиновников стартовали от 150 тысяч гривен. В 2017-м начали расти как на дрожжах и составляли уже 220 тысяч гривен. Сейчас же зарплаты топ-менеджеров достигают 300 тысяч гривен.

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В случае увольнения главы правления НБУ или его заместителей предлагается выплатить им отступные в размере 12 месячных окладов, что составляет больше 4 миллионов гривен на каждого.

Если Совет НБУ примет предложения правления, содержание шестерых топ-чиновников НБУ обойдется в 25 миллионов гривен в год.

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