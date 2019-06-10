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Можно ли в Украине жить без "прописки": Что делать, если требуют

Комментариев: 2
Множество украинцем проживают не по месту регистрации.
Без прописки в Украине можно прожить, но сложнее
Без прописки в Украине можно прожить, но сложнее
flickr.com

Накануне президентских выборов в Украине весной 2019 года в Госреестрах выстраивались очереди, чтобы проголосовать по месту жительства, а не по прописке. Сегодня выяснили, что делать, если требуют подтвердить место прописки и в каких сферах скорее всего возникнут проблемы. 

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Например, до внедрения медреформы обслуживаться в медучреждениях без прописки нельзя было, однако, теперь подписать декларацию с врачом можно и по месту жительства.

"Семейного врача вы можете выбрать, где хотите. Но узкие специалисты – только по направлению", – рассказывают в регистратуре.

Бесплатной в поликлинике "не по прописке" у узких специалистов будет только одна консультация, за остальные придется доплатить. При этом семейный врач может направить к узким специалистам и в другие больницы, не привязанные к месту проживания. 

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Оформить ребенка в детский сад вообще очень сложно, а также тут роль играет город, а не конкретно прописка. Например, у киевлян больше шансов попасть даже по очереди в садик, чем у тех, кто приехал с других частей Украины.

Но чтобы отправить ребенка в школу, потребуется подтверждение того, что семья проживает в нужном районе или даже микрорайоне. Если квартира съемная, то можно использовать и договор аренды, но только после договоренности с собственником жилья.

Ранее сообщалось, что как и насколько накажут за неправильное оформление. Подробности скандального законопроекта "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания".

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Теги: прописка, место регистрации, украинцы, как жить без прописки
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    10.06.2019, 14:05
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Та прописка на сландо стоит от 100грн, где удобно пропишут хоть в припяти от 3х мемяцев до 5ти лет это ж не европа тут зпконов нет никаких.
гость  (аноним)  10.06.2019, 14:00
Оценка:  -1
гость
Шанс попасть вo BРY есть у пяти партий:у партий Зеленского, Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука.
Всё рассчитано на майдаунов, кои проголосуют за врагов Украины. Голосуйте майдонутые рогули за УКРАИНЦЕВ, и НЕ Голосуйте за эти ВЫШЕ указанные вражьи "партии"
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