Перемены в июне: Подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

В начале лета заработают новые стройнормы, закон о языке, а также добавятся авиарейсы.

Сегодня выяснили, какие законы вступят в силу в начале первого месяца лета.

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Новые государственные строительные нормы вступят в силу с 1 июня. Согласно им, всех застройщиков обяжут оборудовать новые общественные здания охранной сигнализацией, видеонаблюдением и "рамками" на входе, а еще — более надежными противопожарными системами.

Кроме того, в общественных зданиях разрешат строить подземные многоуровневые паркинги.

Также, с 3 июня украинские банки будут более тщательно проверять предпринимателей и, чтобы не допустить фиктивных финопераций, банки смогут потребовать от получателя документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты: закупочный акт, налоговый расчет, кредитный договор и т. д.

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В июне начнется эксперимент на железной дороге – уберут все ковры в вагонах. Если пассажиры будут довольны отсутствием "пылесборников", то полы оставят голыми навсегда. Кроме того, в сезон отпусков добавят целых 22 поезда из крупных городов на морские курорты.

В июне увеличат стоимость оформления загранпаспортов: срочный документ подорожает с 810 до 1034 грн, а обычный — с 557 до 682 грн. Вырастет цена и на получение ID-карт — с 279 до 345 грн, а на ускоренную процедуру — с 368 до 471 грн.

Украинцы в первом месяце лета будут дважды отдыхать по три дня подряд: в честь Троицы и Дня Конституции с 15 по 17 июня и с 28 по 30 июня. Всего в июне будет 12 выходных.

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Закон о государственном языке вступит в силу с июля. Документ сделает украинский язык главным в стране: на нем будут учить детей, проводить все публичные мероприятия. По умолчанию украинский язык станет и приоритетным для всех без исключения чиновников. Также на украинском будут издавать программы, приложения.

За игнорирование норм или нарочное искажение языка будут штрафовать до 6800 грн.

В середине лета стартует массовая проверка мест регистрации населения. По новому закону, украинцы старше 14 лет должны будут подать заявку о своей регистрации, при этом уполномоченные органы смогут даже проверить жилье на предмет признаков проживания там человека и расспросить соседей.

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За недостоверную информацию в заявке могут оштрафовать от 340 до 850 грн.

С июля несчастными случаями на работе будет заниматься специальная комиссия.

24 августа должен вступить в силу так и не реализованный в мае закон о растаможке авто на еврономерах. Он предусматривает штрафы (до 170 тыс грн) и конфискацию таких машин за превышение срока пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что вступил в силу кодекс по процедурам банкротства. Положения кодекса опубликовали в Урядовом курьере.