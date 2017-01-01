Как не переплатить при оформлении ID-карты

Сколько стоит оформление утерянного паспорта и как не попасть на уловки посредников.

Посредники будут настаивать на том, что с ними проще и быстрее facebook.com/Управління-ДМС-України

При переоформлении паспорта или его утери люди обычно не хотят долго ждать и стоять в очередях, потому пытаются решить вопрос по интернету. Вот там посредники перехватывают "горячего" клиента и убеждают, что все будет быстро и без хлопот, стоит только им заплатить чуть-чуть больше.

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"Несколько лет назад, когда мне нужно было срочно оформить новый паспорт гражданина Украины вместо утраченного, друзья посоветовали обратиться к посреднику. Мол, так будет быстрее и без хлопот. Как следствие, оформление нового документа обошлось в 300 долларов. Конечно, можно было бы пойти официальным путем, но тогда пришлось бы долго ждать новый документ. По крайней мере меня в этом убеждали", - делится воспоминаниями журналист 24 Канала.

На данный момент государство реформировало учреждения и получить карту можно быстро и без проблем, но фирмы-посредники все еще существуют. Как они работают, разбирались журналисты 24 Канала.

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При первом звонке работница Ирена приглашает в офис.

"Прежде всего вам нужно прийти к нам и оформить договор на оказание консультационных услуг. Потом мы запишем вас на прием в подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) по месту жительства, куда вы пойдете вместе с нашим сотрудником, который поможет оформить все необходимые документы", – рассказала представитель фирмы-посредника Ирена.

Работница сообщила, что в консультационных сервис входит запись на прием в ГФС и сбор нужных документов. К слову, заявление о восстановлении должны заполнять и распечатывать сотрудники миграционной службы на месте.

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Так, услуги посредников оплачиваются в размере 3 749 грн за более 10 дней, а 2 249 за 10 дней.

Для переоформления паспорта нужно иметь свидетельство о рождении, идентификационный код, справку из полиции, справка Форма №13 (выдается ЦНАУ), свидетельство о браке или изменении фамилии (если такое было), заграничный паспорт при наличии.

Получать самостоятельно справку из полиции фирма не рекомендует, так как дорого и долго, а услуга их фирмы стоит 1 649 грн. Отмечается, что оформление непосредственно в ГМС будет стоить 366 грн за 10 дней и 279 грн за 20 дней.

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К слову, справа из полиции о несудимости для оформления паспорта не требуется, только если паспорт не украли.

"Мы знаем о существовании таких фирм-посредников. Более того, по этому поводу обращались в полицию, передавали правоохранителям информацию о таких услугах", – отмечает начальник управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Остальные документы, например, свидетельство о браке, о рождении детей и т. д., предоставляется при наличии.

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"При переоформлении утраченной ID-карты не нужно собирать новый пакет документов, поскольку все данные о человеке у нас уже есть. Достаточно обратиться в подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг, независимо от места регистрации, и подать заявление на оформление нового документа", – добавляет Сергей Гунько.

При потере паспорта-книжки образца после 1994 года нужно обращаться в подразделение ГМС или ЦНАУ по месту регистрации проживания, так как первая ID-карта оформляется исключительно по месту жительства.

Паспорта-книжки уже не выдают, а при достижении 25 и 45 лет у гражданина есть месяц на вклеивание фотографии, иначе в качестве штрафа придется сменить книжку на ID-карту.

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