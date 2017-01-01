Сколько тратят на отпуск в Украине и в разных странах мира: Инфографика

Больше всех на отпуск тратят в Австралии, а меньше всех в Пакистане.

Сезон отпусков уже начался. По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2030 году число путешествующих достигнет отметки в 1,8 млрд человек. Некоторые страны мира даже борются с овертуризмом, для чего вводят запреты на посещение популярных мест в разгар сезона или облагая налогом само пребывание в стране.

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Picodi.com подсчитали и сравнили, сколько средств в отпускные дня тратят украинцы, а сколько другие граждане различных стран мира, передает Bigmir)Net.

Исследование проводилось среди 22 тыс респондентов с разных стран мира, включая Украину, при конвертации валют был использован средний курс за май 2019 г.

Так, в пятерке лидеров по затратному отпуску оказались Австралия (1505 долл), Гонконг (1021 долл), Финляндия (897 долл), ОАЭ (860 долл), а также Испания (853 долл).

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Меньше всего тратят в Пакистане (191 долл), Индонезии (207 долл), на Филиппинах (252 долл), в Таиланде (269 долл) и в Турции (279 долл).

Украина оказалась не на последних местах, однако, даже не близко к первым. Украинцы готовы тратить на отпуск 414 долларов, что разместило Украину на 31 месте среди 39 стран мира.

Граждане ближайших стран-соседей, такие как Россия (600 долл), Беларусь (564 долл), Словакия (564 долл), Венгрия (543 долл), Польша (464 долл) и Румыния (418 долл), готовы тратить чуть больше денег.

Сколько денег на отпуск тратят в разных странах мира picodi.com

Ранее сообщалось, сколько украинцы потратят на отпуск-2019 и как сэкономить. В Украине остается 67% граждан, а за границей отдыхает 33% украинцев.