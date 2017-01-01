Больше отпускных дней и причин для увольнения: Новый Трудовой кодекс

Минсоцполитики который год просят Раду принять новый Трудовой кодекс.

Проект нового Трудового кодекса был принят Верховной Радой еще в 2015 году, после чего туда внесли множество правок, однако выносить его на повестку дня все никак не хотят. Сегодня выяснили подробности нового законопроекта.

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"Главная проблема действующего Кодекса законов о труде Украины, который был принят еще в 1971 году – в его устарелости и несоответствии современным условиям.

Говоря об усовершенствовании трудового законодательства, первоочередной видится задача создания действенных механизмов контроля за исполнением уже установленных норм, определение штрафных санкций за несоблюдение этих норм для работодателей, упрощение и прозрачность механизмов защиты социально-экономических прав и интересов работников", – пояснила Дрожжина.

HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина добавляет, что действующий кодекс просто "расползается по швам", а количество исправлений в нем уже давно исчисляется не одним десятком.

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"Прошлый кодекс мы принимали в начале 70-х и ему уже стол лет в обед. Принимался он в другом государстве, под другую реализацию, под другие скиллы (от от английского skill – умения, навыки – Ред). И его адекватность, и актуальность оценивается тем количеством заплаток, которые были для него применены в последние 3-5 лет.

Их счет уже на десятки, потому что он не соответствует нынешним реалиям и расползается по швам. Этот кодекс надо было менять еще раньше, чтобы закрепить на законодательном уровне то, что уже давно пытаются выполнять работодатели", – отметила Пашкина.

В HeadHunter рассказали, что в проекте Трудового кодекса предусматривается введение механизмов урегулирования труда дистанционных работников.

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"Главный вопрос – это внедрение именно действенных механизмов контроля над теми нормами, которые уже действуют и которые будут введены с Трудовым кодексом.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, где отмечают, что полномочия государственных инспекторов труда будут регламентированы, что не позволит работодателю избежать ответственности за нарушение трудовых прав работников.

И этот регламент должен быть фактическим, а не номинальным – это главный вызов для рабочей группы по доработке проекта Трудового кодекса", – комментирует Дрожжина.

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Увеличенный отпуск

На данный момент отпуск в Украине составляет 24 дня, однако, согласно новому законопроекту он будет состоять из 28 дней. Размер допустимого отпуска за свой счет останется прежним – 30 дней в году.

Дистанционная работа

Согласно новым правила дистанционная работа станет законной и легальной.

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"При заключении трудового договора или позже стороны могут договориться о выполнении работником работы дома (надомный труд), если он имеет для этого необходимые условия, отвечающие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарии", – написано в законопроекте.

Новые причины для увольнения

В новом Трудовом кодексе расширены причины для увольнения:

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По соглашению сторон;

По истечению срока трудового контракта;

Призыв на военную службу;

В связи с сокращением штата;

Расторжение трудового договора по инициативе работника;

Вступление силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы;

Выявление несоответствия работника занимаемой должности;

Систематическое неисполнение работником обязанностей без уважительных причин;

Прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

Неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам;

Появление на работе в нетрезвом состоянии;

Совершение хищения по месту работы.

Защита прав беременных

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Кроме запрета на привлечение беременных женщин к сверхурочной или ночной работе, в новой редакции предлагается на время проведения медицинских обследований освобождать женщин от выполнения роботы и сохранять за ними среднюю зарплату.

"Работодатель обязан освободить беременную женщину от выполнения работы на период прохождения рекомендованных врачом медицинских обследований, проводимых в связи с беременностью, если такие обследования должны проводиться в рабочее время. На время проведения медицинского обследования за беременной женщиной сохраняется средняя заработная плата", – сказано в трудовом кодексе.

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Испытательный срок

Испытательный срок будет составлять не более 3 месяцев, а для рабочих специальностей всего 1 месяц. Если сотрудник все же не подходит компании и работодатель хочет его уволить, он должен предупредить его как минимум за три дня.

Относительно испытания при принятии на работу – статья 39 указывает перечень лиц, для которых не устанавливается испытательный срок:

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несовершеннолетние;

уволенные с военной или альтернативной (невоенной) службы, которые впервые приступают к работе в течение года после такого увольнения;

избранные на должность;

победители конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

те, которые прошли стажировку во время принятия на работу с отрывом от основной работы;

те, которые закончили профессионально-технические или высшие учебные заведения и впервые приступают к работе по полученной профессии (специальности);

беременные женщины, работники с семейными обязанностями, имеющих детей в возрасте до трех лет;

инвалиды направлены на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы.

те, с которыми заключается трудовой договор сроком до двух месяцев.

Репатриация сотрудников

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В новом законе упомянуто возможность репатриации сотрудников. Право на репатриацию есть у членов морского экипажа, речного, воздушного судна или поездной бригады, работники, которые заняты на международных перевозках и т.д.

Репатриация возможна и нужна в случае:

истечения срока трудового договора или трудового договора на конкретный рейс, который закончился за рубежом;

заболевания, получения травм или по другим причинам, подтвержденным медицинским заключением, если работник по медицинскому заключению является транспортабельным;

катастрофы транспортного средства, на котором работал работник;

если владелец транспортного средства не может выполнять обязанности работодателя в результате банкротства, продажи транспортного средства, изменения регистрации, ареста транспортного средства или по другим причинам;

если транспортное средство без согласия работника направляется в зону военных действий.

Слияние компаний

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В новом документе более детально прописали механизм правопреемства трудовых отношений в случае смены собственника юридического лица, передачи целостных имущественных комплексов юридического лица, его структурных подразделений в аренду, реорганизации юридического лица работодателя (слияние, присоединение, разделение, преобразование).

Правопреемник (то есть новый начальник) может уволить уволить работников только на основаниях, предусмотренным этим же кодексом.

Новый Трудовой кодекс Сегодня

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики хочет увеличить отпуск украинцам, но Рада не разрешает. Обновленный трудовой кодекс был подан в парламент еще в 2014 году.