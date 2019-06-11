Сколько украинцы потратят на отпуск-2019 и как сэкономить: Инфографика
Лето является временем отпусков. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристский сектор экономики составляет около 10% мирового ВВП. Где отдыхают украинцы и сколько они готовы тратить на отпуск разузнали Picodi.com, передает Bigmir)Net.
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Исследование показало, что 67% украинцев предпочитают отдыхать у себя в стране на Азовском море или в Одессе, а вот 33% уезжают на отдых за границу. Среди самых популярных стран у украинцев Египет, Польша, Турция, Черногория и Греция.
Например, Ирина Алексеевна поделилась, где отдохнет и сколько потратить летом-2019.
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“Я предпочитаю отдыхать в Египте – столько же денег, как и в Одессе, но меньше туристов и чище море. Горящую путевку в этом году купила за 210 долларов. В Одессе я бы за такие деньги еле-еле протянула 5 дней“, - поделилась Ирина Алексеевна, постоянный читатель Bigmir)Net.
Чаще всего отпуск длится около недели (48%) или меньше недели (26%). Больше двух недель отдыхает только 4% населения.
Украинцы оказались семейными, потому 48% отметили, что они путешествуют с семьей, еще 29% с девушкой или парнем, 15% с друзьями, а в одиночку и вовсе всего 8%.
В среднем один человек за время отпуска тратит 10 853 гривны. При расчете на среднюю семью (мама, папа и ребенок), украинским семьям придется потратить около 30 тыс грн на отпуск на одну неделю.
Только 12% людей отметили, что они не экономят на отпуске. Однако, все остальные знают несколько нехитрых способов сократить расходы.
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Как минимизировать расходы на отпуск:
- покупать билеты как можно раньше (билеты на самолет дешевле всего обычно за 3 месяца и за полтора);
- ранняя резервация мест в отелях;
- горящие путевки со скидкой;
- малопопулярные дешевые направления;
- бесплатные достопримечательности;
- путешествия в “несезон“.
Кроме того, стоит отметить, что 60% украинцев готовы работать во время отпуска.
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“Я работаю дистанционно. Мои обязанности позволяют выполнять работу тогда, когда я хочу. Например, в обед долго на солнце не полежишь, да и гулять жарко. Потому совмещаю приятное с полезным – и отдых, и зарплату сохраню“, - рассказала киевлянка Анна Евгеньевна.
Ранее сообщалось, за сколько в Одессе можно снять жилье летом-2019. За сутки в курортном городе придется отдать от 400 грн, но можно торговаться.
Полная версия правил
Посмотрел, только что, веб-камеры Крыма.
80% камер, отключены. Там, где работают - жалкое зрелище, безнадега!
Мелкие кучки челов, возможно местных.
С высоким сезоном вас, крымчане, держитесь тут (или там)!!!