Сколько украинцы потратят на отпуск-2019 и как сэкономить: Инфографика

В Украине остается 67% граждан, а за границей отдыхает 33% украинцев.

В среднем украинцы заплатят 11 тыс грн на отпуск на неделю depositphotos.com

Лето является временем отпусков. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристский сектор экономики составляет около 10% мирового ВВП. Где отдыхают украинцы и сколько они готовы тратить на отпуск разузнали Picodi.com, передает Bigmir)Net.

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Исследование показало, что 67% украинцев предпочитают отдыхать у себя в стране на Азовском море или в Одессе, а вот 33% уезжают на отдых за границу. Среди самых популярных стран у украинцев Египет, Польша, Турция, Черногория и Греция.

Например, Ирина Алексеевна поделилась, где отдохнет и сколько потратить летом-2019.

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“Я предпочитаю отдыхать в Египте – столько же денег, как и в Одессе, но меньше туристов и чище море. Горящую путевку в этом году купила за 210 долларов. В Одессе я бы за такие деньги еле-еле протянула 5 дней“, - поделилась Ирина Алексеевна, постоянный читатель Bigmir)Net.

Чаще всего отпуск длится около недели (48%) или меньше недели (26%). Больше двух недель отдыхает только 4% населения.

Самые популярные среди украинцев турнаправления picodi.com

Украинцы оказались семейными, потому 48% отметили, что они путешествуют с семьей, еще 29% с девушкой или парнем, 15% с друзьями, а в одиночку и вовсе всего 8%.

В среднем один человек за время отпуска тратит 10 853 гривны. При расчете на среднюю семью (мама, папа и ребенок), украинским семьям придется потратить около 30 тыс грн на отпуск на одну неделю.

Только 12% людей отметили, что они не экономят на отпуске. Однако, все остальные знают несколько нехитрых способов сократить расходы.

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Как минимизировать расходы на отпуск:

покупать билеты как можно раньше (билеты на самолет дешевле всего обычно за 3 месяца и за полтора); ранняя резервация мест в отелях; горящие путевки со скидкой; малопопулярные дешевые направления; бесплатные достопримечательности; путешествия в “несезон“.

Когда и с кем украинцы чаще всего отдыхают picodi.com

Кроме того, стоит отметить, что 60% украинцев готовы работать во время отпуска.

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“Я работаю дистанционно. Мои обязанности позволяют выполнять работу тогда, когда я хочу. Например, в обед долго на солнце не полежишь, да и гулять жарко. Потому совмещаю приятное с полезным – и отдых, и зарплату сохраню“, - рассказала киевлянка Анна Евгеньевна.

Сколько украинцев готовы работать в отпуске picodi.com

Ранее сообщалось, за сколько в Одессе можно снять жилье летом-2019. За сутки в курортном городе придется отдать от 400 грн, но можно торговаться.