Как отсудить компенсацию за ущерб от непогоды: Инструкция

Если машину повредит дерево, то возместить ущерб реально, а вот за убытки от ветра – нет.

В Украине можно получить компенсацию, если на авто упало дерево во время непогоды facebook.com/factorinfo

Последний месяц в западных областях Украины бушевала стихия, которая нанесла убытков на почти 300 млн грн. Украинцы стали подавать иски по поводу возмещения ущерба за свои разбитые упавшими деревьями или поврежденные потопами авто, дома или другое имущество, передает Сегодня.

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"Один из моих клиентов сейчас судится из-за побитого деревом авто. Есть случаи, когда люди доходят до Европейского суда. Да и в принципе граждане стали чаще судиться с государством после случаев непогоды", — говорит адвокат Иван Либерман.

По данным из Госреестра судебных решений выявлено 290 исков от граждан Украины, требующих от местных властей возмещения ущерба после капризов погоды. До сих пор таких исков практически не было.

В Госреестре судебных решений видно, что чаще всего суды оказываются на стороне тех, на чье авто упало дерево. Судьи руководствуются тем, что в населенных пунктах за зеленые насаждения несут ответственность коммунальные службы, которые не всегда вовремя ликвидируют аварийные деревья.

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Один из таких исков, где водитель отсудил почти 77 тыс грн на ремонт авто, рассматривался в Приморском суде Одессы. Получить деньги водителю помогли вовремя составленные акты от полиции, оценка ущерба и обращение в суд.

Некоторые иски украинцы все же проигрывали. К примеру, ураганом с домов или хозпостроек срывало крыши. Суды постановили, что власти не могут нести ответственность за ураганы, а крышу хозяин мог просто плохо закрепить.

В целом же юристы советуют сразу после ЧП сделать фото и видео повреждений, вызвать полицию, затем уведомить страховую.

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"Если страховка не покрывает затрат, то можно обращаться в суд, чтобы ущерб компенсировали за счет коммунального предприятия", — говорит адвокат Евгений Солодко.

Ранее сообщалось, как украинцу получить компенсацию за "авто-утопленника". Эксперты считают, что получить возмещение сложно, но возможно.