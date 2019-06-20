Как рассчитать стоимость посылки из-за границы по новым налогам

Платить можно будет сразу в почтовом отделении.

С 1 июля 2019 года за посылки из-за границы, стоимость которых превышает 100 евро, придется платить НДС, передает Сегодня. За таки посылки нужно заплатить 20% и 10% пошлины.

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Для подакцизных товаров нужно будет оплатить акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.

Так, важным является то, что налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро.

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Например, если при заказе на зарубежном сайте MP3-плеера стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.

При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств, а заплатить можно сразу на почте налоговому агенту.

Налог оплачивается только с разницы от 100 евро Сегодня

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