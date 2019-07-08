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Около 91% украинцев стали больше экономить: Инфографика

Комментариев: 2
Компания, проводившая опрос в мае, опубликовала результаты исследования.
Украинцы стали чаще экономить на отпуске, одежде и обуви, продуктах питания и на коммунальных платежах
Украинцы стали чаще экономить на отпуске, одежде и обуви, продуктах питания и на коммунальных платежах
depositphotos.com

Компания Research & Branding Group провела опрос в мае и поделилась результатами исследования, которые указывают на то, что большинство украинцев (91%) перешли в режим экономии, передает Сегодня. 

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"На сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего к числу таковых относятся такие наиболее затратные статьи расходов, как отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%)", – отметили в компании.

Также отмечают, что пожилые украинцы намного чаще других возрастных групп экономят на продуктах (62%), на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%), а также на средствах связи (21%). 

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Исследование проводилось с 21 по 30 мая 2019 года с участием 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Пожилые украинцы чаще всего экономят на продуктах, коммунальных платежах, на лечении и медикаментах
Пожилые украинцы чаще всего экономят на продуктах, коммунальных платежах, на лечении и медикаментах
Сегодня

Ранее сообщалось, что украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов. Продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года. По итогам июня превысила на 176 миллионов долларов.

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Теги: экономия, экономика украины, на чем экономят украинцы, финансовое состояние, финансовая способность украинцев
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Комментариев (2)
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Boxerogos    08.07.2019, 15:54
Оценка:  0
Boxerogos
Фы фсё фрёти!Эту"инфографику"з аказал Кремль!В реальности все мы не экономим вообще ни на чём.Катаемся минимум на Lexus,кушаем минимум хамон,отдыхаем минимум в Дубае.А кто в это не верит тот путинский агент.))))))))))))
гость  (аноним)  08.07.2019, 15:52
Оценка:  +1
гость
В отпуск %70 вообще не поедут, просто не на что. Коммуналку и питание хоть бы обеспечить, а еще учеба детей, одежка, транспорт...
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