Украинцам хотят отменить сервисный сбор и вернуть деньги

Верховный суд постановил АМКУ рассмотреть дело о законности взыскания сервисного сбора.

Большая палата Верховного суда решением №910/23000/17 обязала АМКУ провести исследование на предмет взыскания сервисного сбора и вынести окончательное решение на этот счет, передает UBR.

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Так, Верховный суд хочет ограничить права бизнеса по взысканию сервисного сбора с населения при продаже товаров и услуг.

Данное требование БП-ВС касается судебного спора между частным лицом и ЧП "В "Тикет". В 2017 году компания стала единственным уполномоченным лицом по продаже билетов на Евровидение 2017.

Конкурентов у нее не было, все билеты проходили только через нее. При продаже билетов на песенный конкурс взымался сервисный сбор в размере 10% стоимости билета.

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За что именно взымается сервисный сбор — было непонятно. Никакой услуги ЧП "В "Тикет" не предоставляло, никакого сервиса. Если хотели взымать дополнительную плату, нужно было назвать это словом "комиссия". Этого не было сделано.

Потому и возник спор, который сразу перекочевал в Антимонопольный комитет — ведь ЧП "В "Тикет", как единственный продавец билетов, занимал монопольное положение в этой нише. Однако тогда АМКУ отмахнулся от заявления, дело замяли.

в АМКУ сказали, что не видят признаков монополии и злоупотреблений. С чем сейчас не согласилась Большая палата Верховного суда. Она обязала антимонопольщиков снова рассмотреть заявление и сделать это, как требуется по закону", — рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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В решении БП-ВС есть четкое указание.

"Комитет должен повторно рассмотреть соответствующее заявление и принять законное и обоснованное решение о начале рассмотрения дела или отказ в рассмотрении", — говорится в документе.

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