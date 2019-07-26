Украинцам хотят отменить сервисный сбор и вернуть деньги
Большая палата Верховного суда решением №910/23000/17 обязала АМКУ провести исследование на предмет взыскания сервисного сбора и вынести окончательное решение на этот счет, передает UBR.
Читай также: "Когда дают, нужно брать": Почему субсидии могут быть вредными
Так, Верховный суд хочет ограничить права бизнеса по взысканию сервисного сбора с населения при продаже товаров и услуг.
Данное требование БП-ВС касается судебного спора между частным лицом и ЧП "В "Тикет". В 2017 году компания стала единственным уполномоченным лицом по продаже билетов на Евровидение 2017.
Конкурентов у нее не было, все билеты проходили только через нее. При продаже билетов на песенный конкурс взымался сервисный сбор в размере 10% стоимости билета.
Читай также: Что СН будет делать с рынком земли, пенсиями и медициной - Разумков
За что именно взымается сервисный сбор — было непонятно. Никакой услуги ЧП "В "Тикет" не предоставляло, никакого сервиса. Если хотели взымать дополнительную плату, нужно было назвать это словом "комиссия". Этого не было сделано.
Потому и возник спор, который сразу перекочевал в Антимонопольный комитет — ведь ЧП "В "Тикет", как единственный продавец билетов, занимал монопольное положение в этой нише. Однако тогда АМКУ отмахнулся от заявления, дело замяли.
в АМКУ сказали, что не видят признаков монополии и злоупотреблений. С чем сейчас не согласилась Большая палата Верховного суда. Она обязала антимонопольщиков снова рассмотреть заявление и сделать это, как требуется по закону", — рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Читай также: "Все должны платить": Зеленский заставит Ахметова инвестировать в Украину
В решении БП-ВС есть четкое указание.
"Комитет должен повторно рассмотреть соответствующее заявление и принять законное и обоснованное решение о начале рассмотрения дела или отказ в рассмотрении", — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что команда ЗЕ ищет способ отменить коммуналку для людей после 70 лет. Отменить коммунальные тарифы хотят малообеспеченным пенсионерам.
Полная версия правил
ублюдки, вы обрекли своих внуков 100 лет чистить унитазы у ляхов!!!!