Более четверти европейцев не смогли позволить себе отпуск в 2018 году

Однако, по сравнению с предыдущими годами, ситуация улучшилась почти на 10%.

Четверть европейцев не могут позволить себе поехать в отпуск depositphotos.com

Данным Евростата свидетельствуют о том, что 28,3% европейцев в возрасте 16 лет и старше не смогли в прошлом году позволить себе недельный отпуск вдали от дома, передает Европейская правда.

Читай также: Как не стать жертвой охоты на отпускников-квартирантов

По сравнению с предыдущими годами ситуация в целом по ЕС улучшилась, например, в 2013 году 39,5% граждан не были в состоянии позволить себе такой отдых.

Так, среди 28 государств-членов ЕС наибольшее количество лиц, которые не могут поехать в далекий недельный отпуск, живет в Румынии (58,9%), Хорватии (51,3%, предварительные данные), Греции (51%) и Кипре (51% , предварительные данные).

Читай также: Как в Славском отдохнуть за 10 тыс грн две недели

Меньше всего таких людей в Люксембурге (10,9%, данные 2017 года) и Швеции (9,7%).

За последние 5 лет наибольшее падение доли лиц, неспособных позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома, зафиксировали в Болгарии (на 35,8 процентных пункта с 2013 года до 30,5% в 2018 году) и в Польше (на 26 процентных пунктов с 2013 года до 34,6% в 2018 году).

Греция стала единственным государством-членом ЕС, где доля лиц увеличилась за тот же пятилетний период на 2 процентных пункта до 51,0% в 2018 году.

Статистика жителей ЕС, которые не могут себе отпуск Европейская правда

Ранее сообщалось, что согласно опросу, большинство украинцев не пойдет в отпуск летом - не хватает денег. Только 45% украинцев будут брать летний отпуск.