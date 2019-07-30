Как не стать жертвой охоты на отпускников-квартирантов

В сезон отпусков среди мошенников стало популярным брать задаток за аренду квартиры и бесследно исчезать.

Специалисты рекомендует обращать внимание на отзывы других отдыхающих на сайтах бронирования depositphotos.com

В Украине активизировались мошенники, которые “охотятся“ на желающих снять жилье возле моря или в горах. В итоге люди платят за аренду, а псевдособственники жилья исчезают, передают Сегодня.

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Так, киевлянку Валентину Агееву, которая планировала отдых на юге, привлекло объявление об аренде квартиры в Одессы – буквально в нескольких метрах от моря и по более низкой стоимости, чем у десятка других объявлений.

“Я сразу же позвонила этому человеку. Но он сказал: так как сейчас сезон и очень много претендентов, вы, пожалуйста, забронируйте и заплатите часть суммы раньше. Это чуть больше 100 долларов“, – рассказывает Валентина.

В итоге через пару дней объявление пропало с сайта, а собственник вместе с деньгами тоже исчез, его телефон отключен.

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Эксперты отмечают, что аферисты успевают по несколько раз в сутки сдать чужие квартиры и дома. Первое, что должно насторожить – задаток незнакомцу. Поэтому жилье советуют искать на специализированных сайтах.

“Они работают с агентствами и агентами, личность которых проходит верификацию. Не может сдаваться квартира посуточно на сайте, где продается все, начиная от стульев и заканчивая машинами“, – говорит руководительница риелторской компании Юлия Смирнова.

Любое объявление нужно тщательно проверять, так как только настоящий собственник сможет предоставить большую часть данных.

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Эксперты по недвижимости советуют во время договора с арендодателем попросить его предоставить копии документов на квартиру и как можно больше фотографий самого жилья.

Опытная путешественница Ольга Абраменко, которая посетила уже 11 стран, также рекомендует обращать внимание на отзывы других отдыхающих на сайтах бронирования. Такие отзывы свидетельствуют, что предложенное жилье, действительно, существует.

“Они правдоподобны, поскольку отзыв можно оставить после оплаты, после того, как вы выехали с места проживания“, – говорит Ольга.

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Также стоит “пробить“ номер телефона собственника квартиры через поисковые системы в интернете. Возможно, кто-то из туристов уже оставлял жалобы на него.

Ранее сообщалось ТОП-3 схемы обмана туристов на курортах. Смышленные аферисты есть не только в Украине, но и во всем мире, включая европейские страны.