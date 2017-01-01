"Выживший": Арсен Аваков сам не беден и не пользуется имуществом богатых родственников

В отличие от многих отечественных "нищих" политиков, глава МВД не стесняется декларировать нажитое.

Единственный министр, “уцелевший“ после кардинальной смены украинского правительства - человек весьма не бедный. Об этом свидетельствует его декларация за прошлый год.

В частности, Арсен Аваков является единоличным владельцем трех квартир. Самая большая из них, площадью в небольшой аэродром (почти 658 квадратных метров) находится в Харькове. Он приобрел ее в сентябре 2003, будучи скромным членом исполкома Харьковского горсовета. Правда, на то время он уже был владельцем АО “Инвестор“ и коммерческого банка “Базис“. Очевидно, этот бизнес, основанный в начале 90-х, приносил неплохие доходы. Ибо уже тогда такая квартира стоила почти миллион в гривнах. Напомним, что тогда за 5 гривен можно было купить доллар.

Читай также: МВД купит 13 самолетов Ан-178 – Аваков

Несколькими месяцами ранее, в феврале того же года, будущий глава МВД прикупил жилье в Чугуеве Харьковской области. Правда, там размеры апартаментов гораздо скромнее – немногим более 55 квадратов. А еще, в далеком 1991 Арсен Аваков приобрел в собственность свою первую харьковскую квартиру – площадью чуть более 70 квадратных метров. При этом в столице он до сих пор так и не обзавелся собственным жильем, а с конца 2016 ютится в гостиничном номере на 77 квадратов.

Причем всю свою жилищную недвижимость министр ни с кем не делит, являясь единоличным владельцем квартир. Аналогично обстоят дела и с двумя земельными участками площадью по 1200 квадратных метров, коими министр тоже владеет сам.

Читай также: “Не заработал, а подарили“: Какой недвижимостью владеет Наливайченко

При этом ни у самого Авакова, ни у его супруги нет в собственности ни одного транспортного средства. Зато есть обширная коллекция дорогого антиквариата и произведений искусства. Правда, ни на один из этих предметов стоимость не указана. Однако, судя по тому, что в коллекцию входят полотна известных художников, старинные иконы, а также прочие уникальные вещи, все это стоит огромного состояния.

Всеми произведениями искусства Арсен Аваков владеет на пару со своей женой. А вот трое дорогих часов принадлежат лишь ему одному. При этом всюду стоит пометка, что всеми эти сокровищами семья чиновника разжилась еще до начала его работы в органах государственной власти. На двоих с супругой они делят коллекции дорогих вин, почтовых марок, а также мебель и домашнюю библиотеку. Даже коллекцию антикварного холодного оружия министр разделил со своей половинкой.

При этом четыре шубы (две норковых, соболья и каракулевая) принадлежат лишь Инне Аваковой на правах исключительной собственности. Она же безраздельно владеет всеми ювелирными изделиями и женскими сумочками от известных брендов. Причем, последние также якобы были куплены еще в бытность Арсена Авакова простым украинским бизнесменом.

Арсену Авакову также принадлежат 12 акций футбольного клуба “Металлист“ общей стоимостью 3 (три!) гривны.

Читай также: Декларации членов Кабинета министров: Деньги и дома – инфографика

При этом за прошлый год он получил всего 919 203 гривны зарплаты. Его супруга получает гораздо большее жалованье. Ее прошлогодний доход составил 3 213 965 гривен. Кроме того, более полутора миллионов гривен она получила по процентам в Ощадбанке и почти полтора миллиона зарплаты ей досталось за работу в итальянской фирме супруга Avitalia s.r.l.. Сам Арсен Аваков, при этом, получил в той же своей итальянской вотчине 4 812 966 гривен дивидендов.

Кроме того, ему также “по мелочам“ достались проценты от вкладов банках, а также роялти от ООО “Издательство Фолио“. Как оказалось, министр преуспел не только в чиновничьих талантах, но и в писательских. В частности, его перу принадлежат книги “Зеленая тетрадь“ и “Ленин с нами?“, изданные на трех языках.

Напомним, что ранее Коломойский рассказал о своих отношениях с Аваковым. В частности, миллиардер пвдал, что на пару “болели“ против Порошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram



