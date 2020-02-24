Лайфхаки, которые помогут уберечь свое имущество от грабителей.

В нашей повседневной жизни мы часто слышим о множественных преступлениях и кражах – в новостях, от знакомых, в Интернете. И, безусловно, мы не можем не переживать о наших деньгах, в особенности во время нашего отсутствия дома. В этой статье ФинансыBigmir)net расскажет, куда спрятать деньги и драгоценности, чтобы воры не смогли их отыскать в вашем доме или квартире.

Куда точно не стоит прятать деньги?

Комоды, шкафы с одеждой и нижним бельем и диван

Читай также: Как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры

В первую очередь воры перетряхивают комоды, ящики, постель и нижнее белье, потому что зачастую именно там и прячут свои сбережения. Также простукивают все дверцы и стенки шкафов, заглядывают под матрас и могут вспороть диванные подушки, пуфики и стулья.

Шкатулки, статуэтки, вазочки

Обычно в такие места не то чтобы прячут, а просто складывают украшения и драгоценности поэтому естественно грабители тщательно обыскивают все такие элементы декора.

На антресолях и в вентиляционной решетке

Обычному человеку такие тайники кажутся оригинальными, однако профессиональные воры уже давно знают об этих местах и непременно туда заглянут..

Ванная и туалет

Читай также: В Украине сумма краж в Интернете и через банкоматы увеличилась почти на 50%

Также взломщики не обходят вниманием и ванную комнату. Залезают и в стиральные машины, и в смывные бачки, разбирают сантехнические шкафы. Поэтому эти варианты также отпадают для сбережения своих сокровищ.

Где спрятать деньги в квартире: Оригинальные лайфхаки depositphotos.com

Самое надежное место для ваших сбережений – это банк. Если же вы предпочитаете хранить деньги и ценные документы дома, можно приобрести надежный сейф и заказать услуги охранной службы. На открытие сейфа грабителю понадобится много времени, и у охраны будет возможность предотвратить кражу.

Однако, если все перечисленные способы вам по тем или иным причинам не подходят, можно воспользоваться и лайфхаками:

Деньги можно вшить в мягкую игрушку или вложить в детскую машинку. Вряд ли вору придет в голову теребить все детские игрушки в доме.

Также банкноты можно упаковать в непромокаемый целлофан и закопать в землю в горшке с комнатным растением.

Купюры можно свернуть трубочкой и разложить по пустым ручкам и маркерам в ящике с письменными принадлежностями.

Трубчатые конструкции и полые внутри тоже подойдут для тайника. Деньги можно припрятать в карнизе, ножках мебели, штангах барных стоек и тому подобное.

Маленький сейф для хранения своих сбережений можно сделать на месте одной из розеток, главное только, чтобы поддельная розетка была такая же, как все настоящие.

Баночки с крупами на кухне или пустой контейнер из-под крема для бритья также можно использовать в роли тайника.

Читай также: В Украине активизировались мошенники за квартирами

Помимо гениальных способов припрятать деньги так, чтобы их не нашел ни один вор, следует также задуматься о том, чтобы по максимуму не допустить сам факт ограбления. Желательно не впускать в дом незнакомых сантехников, электриков или страховых агентов, и пользоваться услугами уже проверенных вами или вашими знакомыми людьми. Если вы куда-нибудь уезжаете, постарайтесь, чтобы о вашей поездке знало минимальное количество людей.

Часто мошенники пользуются соцопросами для того, чтобы выведать необходимую им информацию. Поэтому, если вы слышите вопросы наподобие “Какой у вас график работы?”, “Часто ли вы ездите в отпуск?” - лучше всего тут же прекратить разговор. Ну и, конечно, поменьше рассказывайте друзьям и знакомым о новых приобретениях или повышении зарплаты.

На самом деле, не так много людей могут искренне порадоваться успехам и достижениям других, и скорее, даже наоборот, ваше желание поделиться своей радостью может спровоцировать зависть и даже попытки ограбления

Ранее мы писали о том, как в квартирах простых украинцев без их ведома регистрируют фирмы-однодневки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram