Украинцы отказываются от заграничного отдыха: Цены на туры существенно падают

Украинцы боятся ехать на отдых за границу из-за коронавируса.

Украинцы стали откладывать отдых за границей из-за коронавируса. Турагентства и туроператоры терпят убытки, поскольку продажи туров резко сократились. Об этом пишет Сегодня.

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За последние 10 дней количество проданных путевок сократилось на 50-60% по сравнению с прошлым годом, говорит Александр Довгопол, директор сети турагентств ХО.

“В первую очередь, просело раннее бронирование туров на лето: многим не хватает определенности. Практически до нуля снизился интерес к Италии. В то же время по остальным направлениям мы не видим существенных изменений. Египет и Турция доминируют в предпочтениях украинцев. Но конкретно сейчас пока “на завтра“ можно улететь только в Египет, выигрывает он“, – говорит Довгопол.

Площадка по поиску аренды жилья Airbnb теперь возвращает деньги гостю, которые отменяет поездку на фоне пандемии коронавируса.

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Цены на туры в Украине за последнюю неделю упали на 30%.

В то же время, украинцы стали активнее езди в пределах страны. А вот иностранцы не спешат ехать к нам, бронирование в отелях часто отменяют.

“В прошлом году 60% бронирований было от иностранных гостей. 40% – украинские туристы. В этом году— 30 на 70. Количество брони от зарубежных туристов уменьшилось, а от отечественных гостей — увеличилось. Что касается внутреннего туризма – покупки путевок участились по сравнению с прошлым годом. И “благодаря“ коронавирусу внутренний туризм будет укрепляться в каждой стране“, – говорит Андрей Маренчук, исполнительный директор управляющей гостиничной компании Ribas Hotels Group.

Украинские курорты, прогнозируют эксперты, станут более популярными в этом году.

Напомним, Турция планирует перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса.

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