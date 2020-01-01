Миллионы долларов, машины и дома: Министр экономики заполнил декларацию

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко дописал информацию о своем имуществе и доходах в декларацию.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко дописал информацию о своем имуществе и доходах в декларацию. Новый документ опубликован на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Министр указал, что его семья имеет квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м. Жилье принадлежит жене министра Светлане и 2 его сыновьям - Максиму и Матвею.

Также министр имеет паркоместо в Киеве - 10,8 кв. м.

Петрашко также владеет гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем этого дома указан Петрашко Мирослав Викторович.

Под Киевом у министра есть дом площадью 409,2 кв. м (в селе Романков Обуховского района Киевской области).

Жена министра является совладельцем квартиры площадью 109,1 кв. м в РФ (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% - Анжелике Поздняковой).

Петрашко также задекларировал драгоценности: часы Vacheron Constantin и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.

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Семья владеет тремя автомобилями:Suzuki Vitara S (2016 года выпуска), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 года выпуска) и MITSUBISHI OUTLANDER 2006 года выпуска.

Зарплата Петрашко за 2019 год от “Укрлендфарминга“ составила 13,67 млн грн, около 12 454 грн Петрашко получил в качестве процентов в Приватбанке и Укргазбанке.

Петрашко имеет открытые счета в Укргазбанке (27 699 грн и 880 долларов) и Ощадбанке (13 023 грн), в Приватбанке - имеет на счету 986 141 грн, а его жена - 24 322 грн соответственно.

В американском банке Morgan Stenley Петрашко хранит 808 157 долларов в американском банке Morgan Stenley, еще 15 764 долларов лежат на совместном счету супругов в Citibank в Нью-Йорке.

Также министр экономики задекларировал 510 тысяч долларов и 1,05 млн грн наличных, а его жена - 480 тысяч долларов и 1,6 млн грн.

Ценными бумагами семья не владеет.

Напомним, НАПК запустило горячую линию, где расскажут об инструкциях, как заполнить декларацию.

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