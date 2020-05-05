Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам (список)
Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщается на сайте Минфина.
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Согласно сообщению, на сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка:
- “Ощадбанк“
- “ПриватБанк“
- “Укргазбанк“
- “Укрэксимбанк“
- “Агропросперис Банк“
- “Акордбанк“
- “Акцент-банк“
- “Альфа-Банк“
- “Альянс“
- “Восток“
- “Глобус“
- “Восточно-украинский банк “Грант“
- “Идея Банк“
- “Индустриалбанк“
- “Клиринговый дом“
- “Коммерческий индустриальный банк“
- “Банк Кредит Днепр“
- “Креди Агриколь Банк“
- “Кредобанк“
- “Кристалбанк“
- “Львов“
- “Мегабанк“
- “Метабанк“
- “Международный инвестиционный банк“
- “Мотор-банк“
- “МТБ Банк“
- “ОТП Банк“
- “Пивденный“
- “Пиреус Банк МКБ“
- “Поликомбанк“
- “Полтава-банк“
- “Правэкс Банк“
- “Первый украинский международный банк“
- “Радабанк“
- “Райффайзен Банк Аваль“
- “Сич“
- “ТАСкомбанк“
- “Укрбудинвестбанк“
- “УкрСиббанк“
- “Универсал Банк“
- “Форвард“
- “Юнекс Банк“.
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Напомним, что в Украине началась выплата повышенных пенсий. В мае 2020 года украинским пенсионерам проиндексируют пенсии на 11%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщается на сайте Кабмина.
Проиндексированные выплаты получат 8,4 млн пенсионеров. Также будет повышен минимальный размер пенсии лицам со страховым стажем до 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Все они получат до 2100 грн.
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