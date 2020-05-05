На сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка.

Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам (список) depositphotos.com

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщается на сайте Минфина.

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Согласно сообщению, на сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка:

“Ощадбанк“

“ПриватБанк“

“Укргазбанк“

“Укрэксимбанк“

“Агропросперис Банк“

“Акордбанк“

“Акцент-банк“

“Альфа-Банк“

“Альянс“

“Восток“

“Глобус“

“Восточно-украинский банк “Грант“

“Идея Банк“

“Индустриалбанк“

“Клиринговый дом“

“Коммерческий индустриальный банк“

“Банк Кредит Днепр“

“Креди Агриколь Банк“

“Кредобанк“

“Кристалбанк“

“Львов“

“Мегабанк“

“Метабанк“

“Международный инвестиционный банк“

“Мотор-банк“

“МТБ Банк“

“ОТП Банк“

“Пивденный“

“Пиреус Банк МКБ“

“Поликомбанк“

“Полтава-банк“

“Правэкс Банк“

“Первый украинский международный банк“

“Радабанк“

“Райффайзен Банк Аваль“

“Сич“

“ТАСкомбанк“

“Укрбудинвестбанк“

“УкрСиббанк“

“Универсал Банк“

“Форвард“

“Юнекс Банк“.

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Напомним, что в Украине началась выплата повышенных пенсий. В мае 2020 года украинским пенсионерам проиндексируют пенсии на 11%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщается на сайте Кабмина.

Проиндексированные выплаты получат 8,4 млн пенсионеров. Также будет повышен минимальный размер пенсии лицам со страховым стажем до 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Все они получат до 2100 грн.