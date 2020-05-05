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Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам (список)

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На сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка.
Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам (список)
Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам (список)
depositphotos.com

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщается на сайте Минфина.

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Согласно сообщению, на сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка:

  • “Ощадбанк“
  • “ПриватБанк“
  • “Укргазбанк“
  • “Укрэксимбанк“
  • “Агропросперис Банк“
  • “Акордбанк“
  • “Акцент-банк“
  • “Альфа-Банк“
  • “Альянс“
  • “Восток“
  • “Глобус“
  • “Восточно-украинский банк “Грант“
  • “Идея Банк“
  • “Индустриалбанк“
  • “Клиринговый дом“
  • “Коммерческий индустриальный банк“
  • “Банк Кредит Днепр“
  • “Креди Агриколь Банк“
  • “Кредобанк“
  • “Кристалбанк“
  • “Львов“
  • “Мегабанк“
  • “Метабанк“
  • “Международный инвестиционный банк“
  • “Мотор-банк“
  • “МТБ Банк“
  • “ОТП Банк“
  • “Пивденный“
  • “Пиреус Банк МКБ“
  • “Поликомбанк“
  • “Полтава-банк“
  • “Правэкс Банк“
  • “Первый украинский международный банк“
  • “Радабанк“
  • “Райффайзен Банк Аваль“
  • “Сич“
  • “ТАСкомбанк“
  • “Укрбудинвестбанк“
  • “УкрСиббанк“
  • “Универсал Банк“
  • “Форвард“
  • “Юнекс Банк“.

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Напомним, что в Украине началась выплата повышенных пенсий. В мае 2020 года украинским пенсионерам проиндексируют пенсии на 11%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщается на сайте Кабмина.

Проиндексированные выплаты получат 8,4 млн пенсионеров. Также будет повышен минимальный размер пенсии лицам со страховым стажем до 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Все они получат до 2100 грн.

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Теги: банки, соцвыплаты, зарплаты, Пенсии, бюджетники
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