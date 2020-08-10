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"Оплатить лицом": ПриватБанк запустил биометрические POS-терминалы

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Технология позволяет делать покупки, даже забыв дома телефон.
"Оплатить лицом": ПриватБанк запустил биометрические POS-терминалы
"Оплатить лицом": ПриватБанк запустил биометрические POS-терминалы
depositphotos.com

Государственный ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, такая функция уже сегодня доступна на 260 POS-терминалах Android PAX. К концу 2020 года ПриватБанк планирует установить в Украине 7700 таких терминалов.

“У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты - в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон“, - сказал руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

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В банке уточнили, что для использования сервиса “оплаты лицом“ необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

“Чтобы произвести оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку “оплатить“. После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 августа ПриватБанк расширил возможности услуги “Деньги на кассе“ - получение денег с банковских карточек на кассах торговых точек.

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Теги: оплата лицом, терминалы, ПриватБанк
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гость  (аноним)  10.08.2020, 15:14
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А писуном можно ?
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