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Кто и как может получить высокую пенсию в Украине - инфографика

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Некоторые украинцы получают пенсии в размере 50 тысяч гривен.
В целом, в Украине пенсии небольшие
В целом, в Украине пенсии небольшие
depositphotos.com

Самые высокие пенсии в Украине получают прокуроры, судьи и депутаты. Наибольшая же пенсия у Героев Украины – более 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает Сегодня.

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В целом же украинские пенсии – одни из самых низких в Европе. А будущим пенсионерам выплаты еще и урезают. Раньше за каждый отработанный год давали 1,4% условного заработка, сейчас – только 1%.

Кто получает самые большие пенсии в Украине
Кто получает самые большие пенсии в Украине
segodnya.ua

Как получить высокую пенсию

Первое, что советуют эксперты – посчитать, чего и сколько не хватает.

“Нужно обратиться в Пенсионный фонд или в компании, которые существуют на рынке и рассчитывают пенсии. Там ему подскажут, в каком году выгоднее уйти“, – говорит руководительница группы аутсорсинговых проектов Ирина Шпак.

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Следующий шаг – поинтересоваться вакансиями в компаниях с большим, а, главное, “белым“ заработком. Однако, учитывайте – работодатели не спешат принимать на службу специалистов пред пенсионного возраста. И требования могут быть более строгими, а нагрузка – больше.

Если вариант сменить работу на более оплачиваемую вам не подходит, можно попробовать попросить руководителя о повышении Правда, шансы на успех не слишком велики. По крайней мере, так их оценивает пенсионный эксперт.

“Работодатель тоже может платит в рамках своего бюджета. Больше, чем он заложил в фонд оплаты труда, он платить не может“, – отмечает эксперт Елена Сотскова.

Ранее сообщалось о том, как экономные украинцы могут получить 700 гривен.

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Теги: пенсии, украина, кто получает большие пенсии, пенсии 2018, пенсии украина 2018
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Комментариев (1)
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Пролисок    26.07.2018, 11:55
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Пролисок
Удавило бы вас.При трудовом стаже с 17 лет и среднеукраинских зарплатах начисляют 2 с копейками тысячи пенсии.
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