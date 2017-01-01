Насколько подорожал борщевой набор в Украине

В этом сезоне стоимость продуктов для борща в среднем повысилась на треть.

В Украине подорожали овощи: свекла в 2017 году стоила 4 грн, сейчас – 7,5, а стоимость капусты выросла с 2 грн до 7. Цена моркови нестабильная: в начале месяца перевалила за 10 гривен, а в конце октября упала - до 6,50 грн.

Об этом сообщает ТСН.

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“Когда цена растет очень стремительно следует ожидать импорта. Как уже произошло, например, по моркови, которая сейчас заезжает из Беларуси. Поэтому цена на морковь пошла, кстати, вниз“, - объясняет эксперт плодоовощного рынка восточной Европы Татьяна Гетьман.

А почему же белорусы не везут нам картошку? И ответ прост: народная конкуренция. Картошка катится весь год ровненько на отметке 6 гривен.

“Украинцы экономные, выращивают ее на приусадебных участках в своих частных хозяйствах, поэтому украинского картофеля в промышленном эквиваленте около 10%, а на приусадебных хозяйствах - около 90%. Потому картофелем украинцы обеспечены всегда“, - рассказывает заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук.

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А вот про лук, как говорят в народе: слезы мешают говорить. Ярлыки рекордные. Если на оптовых рынках ее продают по 10 гривен за килограмм, то в магазинах и на базарах просят 12 и больше.

А теперь вместе посчитаем цену борщевого набора. Считаем по минимуму. Капуста 7 гривен, свекла - 7 гривен, картофель - 6 гривен, морковь - 10, лук - 10, итого - 40 гривен. И это если готовить борщ постный - без мяса (90 гривен за килограмм), сала (70 гривен килограмм) и фасоли (30 гривен за килограмм). Потому что с этими ингредиентами обойдется почти в 100 гривен.

Ранее сообщалось о том, как обманывают украинцев на готовой еде из супермаркетов.