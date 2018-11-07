Когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию
Тариф, который действует сейчас, покрывает всего половину обоснованной стоимости электричества. Поэтому с июля 2019 года вырастет в цене в 1,5 раза.
Об этом сообщает Обозреватель.
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Отмечается, что стоимость для бизнеса регулярно пересматривается и повышается, но не для бытовых потребителей.
Запуск рынка энергетики повлияет и на ценообразование для всего населения. Стоимость энергии на нем будет регулировать спрос и предложение.
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Будет разрешено самостоятельно выбирать поставщика энергии, что приведет к снижению цен между ними из-за конкуренции.
Минэнерго предлагает постепенное внедрение новой ценовой политики с помощью введения специальных обязательств. Это значит, что поставщиков заставят продавать электричество по низким ценам.
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Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ сообщает, что цена на электричество для населения могла бы составить около 1,85 грн за кВт/час. Оксана уточняет, что первые 100кВт/час будут стоить 0,9 грн, а следующие 1,68 гривен.
Ранее сообщалось, что при установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц.
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