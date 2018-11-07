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Когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию

Комментариев: 2
В 2019 году электричество вырастет в 1,5 раза.
С июля 2019 года электроэнергия подорожает в 1,5 раза
С июля 2019 года электроэнергия подорожает в 1,5 раза
depositphotos.com

Тариф, который действует сейчас, покрывает всего половину обоснованной стоимости электричества. Поэтому с июля 2019 года вырастет в цене в 1,5 раза.

Об этом сообщает Обозреватель. 

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Отмечается, что стоимость для бизнеса регулярно пересматривается и повышается, но не для бытовых потребителей. 

Запуск рынка энергетики повлияет и на ценообразование для всего населения. Стоимость энергии на нем будет регулировать спрос и предложение. 

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Будет разрешено самостоятельно выбирать поставщика энергии, что приведет к снижению цен между ними из-за конкуренции.

Минэнерго предлагает постепенное внедрение новой ценовой политики с помощью введения специальных обязательств. Это значит, что поставщиков заставят продавать электричество по низким ценам. 

Соотношение цен на электричество в Украине и Европе
Соотношение цен на электричество в Украине и Европе
Обозреватель

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Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ сообщает, что цена на электричество для населения могла бы составить около 1,85 грн за кВт/час. Оксана уточняет, что первые 100кВт/час будут стоить 0,9 грн, а следующие 1,68 гривен.

Ранее сообщалось, что при установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц.

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Теги: электичество, электороэнергия, электрика, тарифы на электроэнергию, Минэнерго, рынок электроэнергии
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.11.2018, 13:43
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гость
Тому уроду, который постоянно пишет о соотношении цен чего бы то ни было в Украине и Европе, нужно гвоздь в голову забить.
гость  (аноним)  07.11.2018, 13:39
Оценка:  -1
гость
Майдауны счастливы? Уничтожение украинцев после ухода Яныка ускорилось в 10 раз!
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