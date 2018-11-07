Когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию

В 2019 году электричество вырастет в 1,5 раза.

С июля 2019 года электроэнергия подорожает в 1,5 раза depositphotos.com

Тариф, который действует сейчас, покрывает всего половину обоснованной стоимости электричества. Поэтому с июля 2019 года вырастет в цене в 1,5 раза.

Об этом сообщает Обозреватель.

Читай также: В декабре вырастут пенсии: Кому и сколько добавят

Отмечается, что стоимость для бизнеса регулярно пересматривается и повышается, но не для бытовых потребителей.

Запуск рынка энергетики повлияет и на ценообразование для всего населения. Стоимость энергии на нем будет регулировать спрос и предложение.

Читай также: За неотсортированные отходы будут выписывать штрафы

Будет разрешено самостоятельно выбирать поставщика энергии, что приведет к снижению цен между ними из-за конкуренции.

Минэнерго предлагает постепенное внедрение новой ценовой политики с помощью введения специальных обязательств. Это значит, что поставщиков заставят продавать электричество по низким ценам.

Соотношение цен на электричество в Украине и Европе Обозреватель

Читай также: Украинцам рассказали, что делать при отсутствии субсидий в платежках

Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ сообщает, что цена на электричество для населения могла бы составить около 1,85 грн за кВт/час. Оксана уточняет, что первые 100кВт/час будут стоить 0,9 грн, а следующие 1,68 гривен.

Ранее сообщалось, что при установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц.