Стало известно, сколько заработали борцы с коррупцией в Украине в октябре

Больше всех заработала заместить главы Татьяна Варварская - 252 тысячи гривен.

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Среди глав антикоррупционных ведомств больше всех заработал директор НАБУ Артем Сытник – 150,9 тысячи гривен. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул также заработал меньше своего заместителя – 117,5 тысяч гривен. В то время как Станислав Патюк – 175,7 тысячи гривен, пишет Слово и Дело.

Сколько заработали борцы с коррупцией в Украине slovoidilo.ua

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Директор ГБР Роман Труба заработал чуть больше 66 тысяч гривен. Интересная ситуация с его заместителем Ольгой Варченко: в ответе ведомства нам сообщили, что ей начислили 31 тысячу 670 гривен, а выплатили 49 тысяч 644,35 гривны.

Ранее сообщалось о том, сколько заработали министры Украины в сентябре-2018.