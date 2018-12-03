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Сколько будет стоить елка на Новый год 2019

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Лесные хозяйства обнародовали цены.
Сколько будет стоить новогоднее дерево
Сколько будет стоить новогоднее дерево
depositphotos.com

В Украине стартовала продажа новогодних елок. Например, Святошинское лесопарковое хозяйство уже продает деревья стоимостью от 78 до 1560 гривен. Об этом они сообщили на своей официальной странице в Facebook. 

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Так, лесное хозяйство предлагает три вида покупок – елка и сосна обычная, елка колючая и новогодние букеты из иголок.

За елку и сосну обычную нужно будет отдать от 78 и больше 1560. Самая дешевая елка составляет высоту до 1 метра, от 1,1 до 2 м придется заплатить 177 грн, от 4-5 м 1560 гривен. А вот стоимость елки и сосны выше, чем 5,1 метр считается по формуле П*321 грн, где П – 1 погонный метр. 

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Есть в продаже и елка колючая, стоимостью в 204 гривны до 0,7 м, от 0,7 до 1 метра 360 гривен, от 1,1 до 1,5 765 гривен, от 1,5 до 2 метром 1002 гривны, и от 2,1 до 2,5 метров 1248 гривен.

Набор из иголок в виде букета из 7-9 веточек стоит 45 гривен.

Прайс-лист Святошинского лесопаркового хозяйства
Прайс-лист Святошинского лесопаркового хозяйства
facebook.com/sviatoshynskelpg

Ранее сообщалось, где найти подработку во время новогодних праздников.

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Теги: новый год 2019, елка 2019, сколько стоит елка, сосна, сколько стоит сосна, новогоднее дерево
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.12.2018, 12:58
Оценка:  0
гость
А в ненавистной России салат "оливье" подорожал за год аж на 4%...
Касаемо елки давно уже ставим качественную искусственную. Потом меньше мусора убирать и проблемы с утилизацией нет.
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