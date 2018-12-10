Что покупают украинцы, которые живут за чертой бедности

Хотя треть украинцев находится за чертой бедности, но на еду в среднем граждане тратят 64 гривны в сутки.

Украинцы тратят на еду на 10 гривен в день больше, чем в прошлом году - 64 гривны depositphotos.com

В аналитическом отчете Государственной службы статистики за первое полугодие 2018 года говорится, что украинцы тратят на 10 гривен больше по сравнению с предыдущим годом, а именно 64 гривны.

Читай также: Украина VS Турция: Где дешевле мясо, овощи и хлеб

Об этом сообщает UBR.

Количество украинцев, которые живут за чертой бедности сократилось на 9,2%. Получают зарплату за месяц меньше фактического прожиточного минимума (3261 грн в августе) 14 млн человек, то есть 33,9%.

Также в Украине 10% являются самые богатые люди. Разница между самыми богатыми и самыми бедными увеличилась на 0,2% за год. То есть, за первое полугодие 2018 года средний богач получал в 5 раз больше среднего бедняка.

Читай также: Украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги

Несмотря на количество людей, которые проживают за чертой бедности, питание улучшилось. Так, люди чаще покупают морепродукты (на 8% больше, чем в прошлом году), а также фруктов, ягод, орехов и винограда на 3% больше. Мяса стало больше на 2%.

Уменьшились показатели в покупке картошки на 3%, и на покупку хлеба и молочных продуктов на 1%. Все же в рационе в абсолютных цифрах превышают показатели по дешевым продуктам, например, хлеб, овощи и мясо.

Домохозяйства тратили на непродовольственные товары 39% доходов. Так, из них 17% уходило на оплату ЖКХ, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом. На одежду украинцы тратили 5% дохода, а на лекарства всего 4%.

Ранее сообщалось, что в следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности. Очередное повышение минимальной зарплаты не дотянет до размера прожиточного минимума за 2018 год.