Сколько украинцы потратят на подарки к Новому году и что хотят получить

С каждым годом сумма, потраченная на подарки к новогодним праздникам, растет.

Ожидаемая сумма на подарки увеличилась в 4 раза с прошлого года depositphotos.com

В Украине на новогодние праздники люди дарят подарки не только семье и близким, но также и коллегам, знакомым и далеким родственникам.

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Сколько денег украинцы тратят на подарки к новогодним праздникам и что хотят получить, выяснили Сегодня.

По исследованиям компании Picodi.com, в среднем на покупку подарков каждый второй украинец (чуть более 50%) планирует потратить менее 1500 гривен. Еще треть населения готова отдать от 1500 до 3500 гривен, и только 6,8% украинцев могут потратить на подарки больше, ем 10 тыс гривен.

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То есть, среднестатистический житель Украины потратить на подарки в среднем 3183 гривны к Новому году 2019. В прошлом году эта сумма была в 4 раза меньше и составляла всего 769 гривен.

Больше всего (40%) украинцы хотят получить в подарок электронику (мобильные, планшеты и т. д.), еще 22% ждут под елочку конверт с деньгами. Такие же 22% ожидают бытовую технику, а 21% хотели бы в качестве подарка отправиться в путешествие.

Самыми неудачными подарками в Новый год 2019 признаны открытки (38%), алкоголь (27%), сладости (25%) и игрушки (22%).

Что хотят получить украинцы в Новый год 2019 picodi.com

Ранее сообщалось, сколько придется заплатить за корпоратив в Новый год 2019. Рестораны зарабатывают больше денег на корпоративах, чем в новогоднюю ночь.