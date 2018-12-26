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Сколько украинцы потратят на подарки к Новому году и что хотят получить

Комментариев: 3
С каждым годом сумма, потраченная на подарки к новогодним праздникам, растет.
Ожидаемая сумма на подарки увеличилась в 4 раза с прошлого года
Ожидаемая сумма на подарки увеличилась в 4 раза с прошлого года
depositphotos.com

В Украине на новогодние праздники люди дарят подарки не только семье и близким, но также и коллегам, знакомым и далеким родственникам. 

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Сколько денег украинцы тратят на подарки к новогодним праздникам и что хотят получить, выяснили Сегодня.

По исследованиям компании Picodi.com, в среднем на покупку подарков каждый второй украинец (чуть более 50%) планирует потратить менее 1500 гривен. Еще треть населения готова отдать от 1500 до 3500 гривен, и только 6,8% украинцев могут потратить на подарки больше, ем 10 тыс гривен. 

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То есть, среднестатистический житель Украины потратить на подарки в среднем 3183 гривны к Новому году 2019. В прошлом году эта сумма была в 4 раза меньше и составляла всего 769 гривен.

Больше всего (40%) украинцы хотят получить в подарок электронику (мобильные, планшеты и т. д.), еще 22% ждут под елочку конверт с деньгами. Такие же 22% ожидают бытовую технику, а 21% хотели бы в качестве подарка отправиться в путешествие.

Самыми неудачными подарками в Новый год 2019 признаны открытки (38%), алкоголь (27%), сладости (25%) и игрушки (22%).

Что хотят получить украинцы в Новый год 2019
Что хотят получить украинцы в Новый год 2019
picodi.com

Ранее сообщалось, сколько придется заплатить за корпоратив в Новый год 2019. Рестораны зарабатывают больше денег на корпоративах, чем в новогоднюю ночь.

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Теги: новый год 2019, подарки к новому году, подарки на новогодние праздники, новогодние праздники
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Комментариев (3)
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Антибес    26.12.2018, 11:27
Оценка:  0
Антибес
Рассмешили мои седые яйца этими суммами!!!В реальности очень многие ограничиваются подарком в эквиваленте 500 гривен.Электронику дарят очень немногие,бытовую технику тоже.Про путешествия вообще молчу,ибо путешествий дешевле 10000 гривен не бывает,а что дешевле,то это экскурсия...
Лара  (аноним)  26.12.2018, 11:07
Оценка:  0
Лара
Хочу игрушку! Из секты гора, для моей жирной жопы
Людмила Жбанова  (аноним)  26.12.2018, 11:01
Оценка:  0
Людмила Жбанова
А я подарю своему мужу майору пехоты 10 литрой стекломоя и самотык!)))
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