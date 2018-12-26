Сколько украинцев получило зарплаты меньше, чем прожиточный минимум
Прожиточный минимум в 2018 году составил 1853 грн, а за 2018 год 14 млн украинцев получили меньше, то есть 33,9%. Об этом сообщается на сайте Гостата.
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Разница между доходами богатыми и бедными сократилась в среднем на 0,2 раза, то есть на 4,2%. Для жителей городов она составляет 4,9 раза, и 4,5 раза среди жителей сел.
За 2018 год улучшилось качество питания. Так, украинцы потребили на 8% больше, чем в прошлом году рыбы и морепродуктов, на 3% больше ягод, фруктов и орехов, на 2% больше мяса и мясных продуктов. Потребление картофеля сократилось на 3%, а также на 1% сократилось потребление хлеба, молока и молочных продуктов.
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Среднестатистическое домохозяйство в Украине тратило в первом полугодии 2018 года на непродовольственные продукты около 39% месячных расходов, а половину из них тратили на ЖКХ. На обновление гардероба уходило 5%, а на здравоохранение еще 4%.
Ранее сообщалось, что Госстат улучшил данные по доходам украинцев. Прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял более 47 тыс. грн.
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