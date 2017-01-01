Посленовогодний бум: В Украине распродают праздничные товары

Эксперты рассказали, где найти самые низкие цены.

Сегодня отмечают, что некоторые скидки на новогодние товары достигают 70%, распродают все – от сладостей и посуды до одежды.

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Так, выгоднее всего покупать новогодние подарки и сладости.

"Кекс и шампанское – по 199 гривен. Его не так много уже осталось", – говорит директор магазина оптовой торговли Сергей Брушковский и отмечает - две недели назад такой набор стоил на 100 гривен дороже.

Кроме наборов можно покупать леденцы и зефирные конфеты, например, конфета-свинка продает по 4 грн за штуку. Стоимость сладких подарков для детей продолжает снижаться каждый день. А баночка икры теперь стоит всего около 79 гривен.

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Скидки дают на посуду, а также на одежду и обувь, рассказывает Геннадий Ткаченко, маркетолог.

"Большая часть магазинов одежды, обуви, аксессуаров стремится реализовать коллекцию, которую не распродали за два месяца зимы", – поясняет эксперт.

Такие огромные скидки предлагают из-за окончания сезона и потребности в свободном месте для весенних коллекций, а единственным минусом является проблема всех распродаж – не всегда можно найти вещи своего размера.

Ранее сообщалось, какие продукты питания подешевели после праздников. После ажиотажа к новогодним праздникам, спрос на продукты упал и привел к снижению цены.