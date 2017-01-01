Какие продукты подделывают чаще всех в Украине

Больше всех подделывают продукты, в которых содержатся жиры, мясо и сыры.

Председатель Правления “Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ“ Валентин Безрукий рассказал, что в Украине чаще всех остальных продуктов подделывают масло и сгущенку с помощью замены молочного жира на растительный, мясо в сосисках и вареной колбасе заменяют на сою, и подделывают сыры, передает УНН.

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“Сливочное масло – это один из самых фальсифицируемых продуктов, потому что самый фальсифицируемый продукт – это сгущенное молоко“, - отметил эксперт.

Он сообщил, что на рынке часто фальсифицируют сгущенное молоко, так как молочный жир является одним из самых дорогих компонентов молочных продуктов. Молоко фальсифицируют менее всего из-за однокомпонентности, также как йогурт. Не так часто, но случалось, что подделывают сметану, а кефира на рынке практически не осталось. Эксперт заявляет, что в кефире отсутствуют кефирные дрожжи, а все чаще вместо него продают просто йогурт.

Твердые сыры также подделывают, особенно дорогие сорта.

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“Есть ряд производителей, которые просто на этом (на производстве фальсификата – Ред.) специализируются“, - уточнил Безрукий.

Он поделился, что легче всего подделать тот продукт, который является более сложным.

“Более высококлассное мясо заменить более низкоклассным или вообще – мясом другого животного. Кроме того, более целесообразно для производителя фальсифицировать те продукты, у которых компоненты более дорогие, однако которые пользуются ежедневным спросом, - это, в основном, молочные продукты“, - резюмировал Валентин.

Ранее сообщалось, что как проверить качество: масло или спред. Качество сливочного масла особенно ухудшается перед праздниками.