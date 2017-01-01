Масло или спред: Как проверить качество
За последние 9 месяцев было зафиксировано около 500 случаев некачественного масла – это продажа или подделанного, или уже испорченного продукта. Как понять, что сливочное масло хорошее, разбирались Сегодня.
Для начала следует обращать внимание не только на производителя и жирность, а и на цену.
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“Когда цена ниже 30 гривен, а то ниже 20 гривен - говорить о том, что это “сливочное масло“ нет смысла“, - рассказывает эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко.
Отмечается, что в Украине количество готового масла значительно больше, чем сырья для его изготовления. Сидоренко указывает, что животные жиры легко заменяются тропическими – пальмовым или кокосовым маслом.
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Как известно, тропические масла плохо влияют на работу сердечно-сосудистой системы, а также способствуют развитию диабета и онкологии.
Чтобы проверить, хорошее ли масло, следует обратить внимание на его цвет – без желтизны, нежный и молочный. Например, слишком сильная желтизна свидетельствует о разных примесях.
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Также после заморозки масло должно крошиться, если пытаться отрезать от него кусочек.
И последнее, что можно сделать, это опустить кусочек масла в кипяток. Хороший продукт будет медленно растворяться и при этом окрашивать воду в молочный цвет.
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Если при растворении масла остается небольшая жирная прослойка, то это свидетельствует, что в масле в небольшом количестве присутствуют растительные жиры.
Особенно тщательно проверять масло следует перед праздниками, так как производители активнее продают некачественный продукт.
Ранее сообщалось, что в Украине салат Оливье за год подорожал на треть.
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