"Грязные" деньги: Как украинцы зарабатывают на мусоре

Сдавать за деньги можно бумагу, пластик, стекло, жестяные банки, целлофан и прочее.

В Украине можно сортировать и сдавать за деньги бумагу, пластик, стекло, жестяные банки, целлофан facebook.com

Мусор не только экологически вредный, но и может принести деньги, если знать, как его использовать. Сергей Моргун поделился, как правильно сортировать мусор, чтобы на нем заработать, передает Сегодня.

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Например, только в селе Подгорцы Киевской области, существует полигон, куда отходы должны были прекратить ссыпать еще 10 лет назад. Но жительница Бучи, что под Киевом, рассказала, что сортировка мусора по пакетам и контейнерам позволяет потом на них и заработать.

Она сдает бумагу, пластик, стекло, жестяные банки и целлофан.

"Все должно быть спрессованным, сухим, а бутылки из-под молока помыть. А вот картонные лотки от яиц и магазинные чеки на переработку не принимают", – сообщил Моргун.

Ранее сообщалось, что на не переработанном пластиковом мусоре можно заработать 7,2 триллионов долларов. На Земле находится 90,5% пластика, который производился когда-либо и до сих пор не был переработан.