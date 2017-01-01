Во сколько обойдется Масленица и как сэкономить на блинах: Инфографика

Стоимость молокопродуктов выросла, но сахар и яйца подешевели.

В 2019 году Масленица началась уже 4 марта, а стоимость блинов за год подорожала на 2 гривны, то есть на 10% дороже, чем было в 2018 году. А если блины с икрой, то платить придется гораздо больше, передает Сегодня.

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По данным аналитиков Украинской аграрной конфедерации (УАК) в этом году стоимость 50 блинов перевалила за 100 грн, составив 101,5 грн. Это на 9,6 грн, или же на 10,4 %, дороже, чем в прошлом году.

Из всех ингредиентов, необходимых для приготовления блинов, больше всего подорожало сливочное масло — на 36,5 грн/кг, или на 22,4%. Сейчас цена этого продукта в среднем составляет 190 грн/кг. Мука подорожала почти на треть - на 3 грн/кг, то есть кг муки ныне в среднем стоит 12,57 грн. Стоимость соли не изменилась.

А вот цены на сахар и яйца в этом году радуют: десяток яиц подешевел на 1,5 грн, или на 5,4%, благодаря достаточному производству этого продукта в Украине. Сахар снизился в цене на 1,6 грн./кг, или на 10,5%, под влиянием мирового тренда.

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Добавки к блинам увеличились в цене гораздо больше, чем сами блины. Сметана за год подорожала на 8 грн/кг (или на 15,3%). Сегодня диапазон цен на сметану разной жирности — от 45 до 75 грн/кг, в среднем этот продукт стоит 60 грн/кг. В итоге полсотни блинов со сметаной обойдутся в 131,3 грн.

Немного дороже будут стоить блинчики с клубничным вареньем, которое за год прибавило в цене треть, — 30,6 грн/кг. Такое сладкое лакомство обойдется в 134,5 грн за 50 блинов.

Если захочется полакомиться блинами с красной икрой, то придется раскошелиться на 703,9 грн, это 14 грн за блинчик. Дело в том, что цена на икру выросла на 910 грн/кг, или на 56,8%, до 2510 грн/кг. Если год назад за 240 г этого продукта (по 4,8 г или примерно по 50 икринок на блинчик) украинцам нужно было выложить 384 грн, то сегодня на 218 грн больше — 602 грн.

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Чтобы сэкономить на блинах и не заменять ингредиенты или их количество, то можно, например, отказаться от брендовых марок, или покупать продукты в разных местах, так как цены на одно и то же на полках супермаркетов и рынках существенно отличаются.

Так, к примеру, сахар можно купить от 11,2 до 16,5 грн/кг, яйца — от 19,9 до 29,99 грн. за десяток. А баночка красной икры (120 г), расфасованной в Украине из бочки, может стоить даже 150 грн (300 грн за две баночки). Но качество такой икры намного хуже, чем законсервированной на месте вылова.

В этом году стоимость 50 блинов перевалила за 100 грн Сегодня

Ранее сообщалось, что в Украине более 50% магазинов продают просроченные продукты. Продуктовые магазины в Украине уже не проверяли 4 года.