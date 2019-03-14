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Пенсии будут рассчитывать по новой формуле – Кабмин

Комментариев: 2
Розенко рассказал, что правительство работает над улучшением пенсионной системы.
Розенко рассказ, что правительство работает над улучшением пенсионной системы
Розенко рассказ, что правительство работает над улучшением пенсионной системы
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Вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что Кабинет министров работают над усовершенствованием пенсионной системы Украины и планирует вскоре представить новую пенсионную программу, передает Правительственный портал. 

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"Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек "пропахал" всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы", – сказал он.

Он отметил, то мартовское повышение пенсий не будет последним. 

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"Я категорический противник идей тех политиков, которые говорят, что, мол, не надо сейчас повышать пенсии, а надо ждать 2 месяца, пока завершатся выборы. Идеология действующей власти заключается в том, что как только в Пенсионном фонде появляется дополнительный ресурс, мы его сразу направляем на повышение уровня жизни наших граждан. Мы это делали на протяжении последних лет и точно так же сделали и сейчас", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии. Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 13:07
Оценка:  0
гость
смертность бьёт все рекорды, вот результат ваших реформ! но ничего, 31 марта близко! нафиг вас ярко пошлём!!!
художник7    14.03.2019, 12:56
Оценка:  0
художник7
идите сами уже на пенсию
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