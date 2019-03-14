Пенсии будут рассчитывать по новой формуле – Кабмин

Розенко рассказал, что правительство работает над улучшением пенсионной системы.

Вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что Кабинет министров работают над усовершенствованием пенсионной системы Украины и планирует вскоре представить новую пенсионную программу, передает Правительственный портал.

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"Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек "пропахал" всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы", – сказал он.

Он отметил, то мартовское повышение пенсий не будет последним.

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"Я категорический противник идей тех политиков, которые говорят, что, мол, не надо сейчас повышать пенсии, а надо ждать 2 месяца, пока завершатся выборы. Идеология действующей власти заключается в том, что как только в Пенсионном фонде появляется дополнительный ресурс, мы его сразу направляем на повышение уровня жизни наших граждан. Мы это делали на протяжении последних лет и точно так же сделали и сейчас", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии. Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.