Украинцы должны задекларировать доходы и подарки до 1 мая

Для тех, кто не задекларирует доход, предусмотрен штраф в 25-50% от суммы.

Люди, которые получали в 2018 году зарплату и доходы от работодателей, отчитываться не должны Facebook.com

В Государственной фискальной службе предупредили, что украинцы должны подать декларации о доходах за 2018 год, с которых не уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ), до 1 мая, передают Сегодня.

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Руководитель финансово-аудиторского департамента компании Nota Group Дмитрий Рыбальченко рассказал, что это касается всех, кто сдает имущество в аренду, занимается услугами или работами (к примеру, услуги такси, репетиторство) и при этом не являются наемными сотрудниками или физлицами-предпринимателями.

Также обязаны подавать декларацию люди, которые получают подарки или индивидуальные скидки к обычной цене товара.

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"Отдельно можно также выделить граждан, которые получают на карточку перечисления от других людей или организаций (и они при этом не ФЛП). Эти средства налоговые органы могут также трактовать как получение дохода. Люди, которые получали в 2018 году зарплату и доходы от работодателей, отчитываться не должны. А вот все остальные подают декларацию. Физлица должны сделать это до 1 мая", – поясняет Дмитрий Рыбальченко.

Так, украинцы могут задекларировать доходы тремя способами. Например, документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо, отмечает Дмитрий Рыбальченко. Также, декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении, или же можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".

Ранее сообщалось, что САП снимет неприкосновенность с двух депутатов из-за дел о декларациях. Депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского хотят привлечь к уголовной ответственности за неправильные данные в декларации.