Какую зарплату получили головы антикоррупционных ведомств в феврале

Больше всех получил Назар Холодницкий – его зарплата составила 179,8 тыс грн.

Слово и дело рассказали, что в феврале самую большую зарплату среди глав антикоррупционных ведомств получил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в размере 179,8 тыс грн. Его заместители получили 156-158 тыс грн.

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Меньше Холодницкого заработал директор Национального антикоррупционного агентства Артем Сытник – 177 тыс грн. Его заместитель Анатолий Новак получил 142,1 тыс грн, остальные замы – 111-114 тыс грн.

Около 110 тыс грн начислили главе Национального агентства по предотвращению коррупции Александру Мангулу. Два члена Агентства и его заместитель заработали 72-84 тыс грн, а Александр Серегин – только 15,8 тыс грн.

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Самые скромные зарплаты оказались у руководителей Государственного бюро расследований. Роман Труба заработал почти 67 тыс грн, его заместители – 59-62 тыс.

Меньше всех получил руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба - почти 67 тыс грн Слово і діло

Ранее сообщалось, сколько Порошенко и сотрудники АПУ заработали в феврале. Как обычно, все полученные деньги Порошенко переводит на благотворительные фонды.