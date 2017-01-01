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Экс-главу Renault и Nissan обвинили в незаконной трате 11 млн евро

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Французское правительство, владеющее 15% в Renault, подаст иск в суд против Карлоса Гона в связи с выявленными тратами.
У Карлоса Гона вскоре будет еще больше проблем
У Карлоса Гона вскоре будет еще больше проблем
wikipedia.org/wiki/Гон,_Карлос

Внутренняя проверка автопроизводителей Renault и Nissan выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро. К ним причастен бывший глава альянса Карлос Гон, сообшает Интерфакс со ссылкой на заявление Renault в среду, 5 июня. 

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Указано, что 11 млн евро – это "определенные траты" Гона, завышенные расходы на его авиаперелеты, а также трансферты некоммерческим организациям.

Результаты проверки выявили недостатки "в плане финансовой прозрачности и процедур мониторинга расходов" в RNBV, говорится в заявлении Renault. 

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Совет директоров французской компании рекомендовал RNBV обратиться в суд в Нидерландах в связи с выявленными нарушениями.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью BFM TV, что французское правительство, владеющее 15% в Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами RNBV.

Ранее сообщалось, что акции Nissan упали до минимума за два года после ареста Гона. В частности, цена бумаг Nissan упала на 5,4%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 7,4%.

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Теги: суд, Франция, расходы, Renault, nissan, иск, Renault-Nissan
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