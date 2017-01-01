Акции Nissan упали до минимума за два года после ареста Гона
Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Так, в ходе торгов на Токийской бирже во вторник, 20 ноября, они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).
Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года.
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Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor - на 7,4% (до 680 иен за акцию).
Как выяснилось, автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы главы альянса.
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По данным японских СМИ, Гон является одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Японии. В 2016 году его зарплата, согласно отчетам, составила 1,09 млрд иен, при этом в отчете Nissan за 2017 год фигурировала сумма около 730 млн иен ($6,4 млн).
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