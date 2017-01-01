Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Акции Nissan упали до минимума за два года после ареста Гона

Комментариев: 0
В частности, цена бумаг Nissan упала на 5,4%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 7,4%.
Гон является одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Японии
Гон является одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Японии
Getty Images

Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Так, в ходе торгов на Токийской бирже во вторник, 20 ноября, они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года.

Читай также: Проблемные авто на рынке Украины: Как вычислить

Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor - на 7,4% (до 680 иен за акцию).

Как выяснилось, автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы главы альянса.

Читай также: В Украине упал спрос на новые автомобили

По данным японских СМИ, Гон является одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Японии. В 2016 году его зарплата, согласно отчетам, составила 1,09 млрд иен, при этом в отчете Nissan за 2017 год фигурировала сумма около 730 млн иен ($6,4 млн).

Ранее сообщалось о том, что на СЕТАМе раздают “евробляхи“ бесплатно.

Поделись:
Теги: акция, арест, Renault, nissan, махинации, Mitsubishi
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь