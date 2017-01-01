Акции Nissan упали до минимума за два года после ареста Гона

В частности, цена бумаг Nissan упала на 5,4%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 7,4%.

Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Так, в ходе торгов на Токийской бирже во вторник, 20 ноября, они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года.

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Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor - на 7,4% (до 680 иен за акцию).

Как выяснилось, автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы главы альянса.

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По данным японских СМИ, Гон является одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Японии. В 2016 году его зарплата, согласно отчетам, составила 1,09 млрд иен, при этом в отчете Nissan за 2017 год фигурировала сумма около 730 млн иен ($6,4 млн).

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