Самолет SkyUp сломался после 20 минут полета

Самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. SkyUp утверждает, что позаботился о пассажирах, но люди заявляют обратное.

Резервный самолет компании SkyUp сломался через 20 минут после взлета facebook.com/skyup.aero

Самолет Boeing 737-800 компании SkyUp сломался во время первого полета и вернулся в аэропорт вылета, сообщает портал avianews.com в понедельник, 10 июня.

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"В SkyUp извинились за сложившуюся ситуацию и подтвердили возврат самолета, который выполнял рейс PQ 7119, по техническим причинам в аэропорт вылета", - сказано в сообщении.

Согласно порталу, пассажиры сообщили о неисправности самолета еще ночью 8 июня.

Компания SkyUp поспешила заверить, что для них приоритетом является безопасность пассажиров и экипажа, и добавила, что на время ожидания пассажирам дважды предоставлялось горячее питание и вода.

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Рейс 7119 Киев – Шарм-эль-Шейх согласно расписанию должен был вылететь из аэропорта Борисполь 8 июня в 01:20.

Возмущенные пассажиры жаловались в соцсетях, что до утра 9 июня не могли получить никаких объяснений от перевозчика. Представитель компании приехал в Борисполь только к 9 утра, когда люди начали бронировать другие рейсы.

Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.