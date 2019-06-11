Самолет SkyUp сломался после 20 минут полета
Самолет Boeing 737-800 компании SkyUp сломался во время первого полета и вернулся в аэропорт вылета, сообщает портал avianews.com в понедельник, 10 июня.
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Согласно порталу, пассажиры сообщили о неисправности самолета еще ночью 8 июня.
Компания SkyUp поспешила заверить, что для них приоритетом является безопасность пассажиров и экипажа, и добавила, что на время ожидания пассажирам дважды предоставлялось горячее питание и вода.
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Рейс 7119 Киев – Шарм-эль-Шейх согласно расписанию должен был вылететь из аэропорта Борисполь 8 июня в 01:20.
Возмущенные пассажиры жаловались в соцсетях, что до утра 9 июня не могли получить никаких объяснений от перевозчика. Представитель компании приехал в Борисполь только к 9 утра, когда люди начали бронировать другие рейсы.
Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.
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