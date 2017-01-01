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Украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны

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Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.
Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на пять направлений
Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на пять направлений
facebook.com/skyup.airlines

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль. Об этом в четверг, 27 декабря, заявил генеральный директор лоукоста Евгений Хайнацкий, сообщает Укринформ

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"Сегодня компания SkyUp Airlines дополучила те назначения, на которых мы планировали запускать свои регулярные рейсы Черногория (Подгорица), Чехия (Прага и Карловы Вары), Албания (Тирана) и Израиль (Тель-Авив)", - отметил он.

По его словам, подробную информацию о расписании и аэропортах, откуда будет осуществляться отправка самолетов по указанным направлениям, сообщат позже, поскольку сейчас разрабатывается годовая программа графика авиакомпании. 

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Предполагается, что часть из направлений, которые были получены компанией на заседании комиссии Государственной авиационной службы Украины, будут реализованы уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород. Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу. ЕС "открыл свое небо" Украине в части воздушного пространства Словакии.

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Теги: авиаперелет, рейс, разрешение, авиакомпании, лоукост, авиаперевозки, дешевые рейсы, Авиарейсы, Госавиаслужба, SkyUp
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