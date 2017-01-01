Украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны

Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль. Об этом в четверг, 27 декабря, заявил генеральный директор лоукоста Евгений Хайнацкий, сообщает Укринформ.

Читай также: В Николаеве отменили первый рейс из аэропорта из-за низкого спроса

"Сегодня компания SkyUp Airlines дополучила те назначения, на которых мы планировали запускать свои регулярные рейсы Черногория (Подгорица), Чехия (Прага и Карловы Вары), Албания (Тирана) и Израиль (Тель-Авив)", - отметил он.

По его словам, подробную информацию о расписании и аэропортах, откуда будет осуществляться отправка самолетов по указанным направлениям, сообщат позже, поскольку сейчас разрабатывается годовая программа графика авиакомпании.

Читай также: Куда ездили отдыхать украинцы в 2018 году

Предполагается, что часть из направлений, которые были получены компанией на заседании комиссии Государственной авиационной службы Украины, будут реализованы уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород. Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу. ЕС "открыл свое небо" Украине в части воздушного пространства Словакии.