Автопроизводство в Украине выросло на 18%

Во время выборов продажи новых автомобилей упали, а производство автотранспортных средств увеличилось.

В мае на предприятиях Украины собрали 510 новых автотранспортных средств. Это говорит о росте производства на 18% по сравнению с маем предыдущего года. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

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"По предварительным данным Укравтопрома, в мае на отечественных предприятиях было собрано 510 единиц автотранспортных средств. Из этого количества легковых автомобилей – 441 штука, коммерческих авто – 6 штук, автобусов – 63 штуки. Таким образом, по сравнению с майским результатом прошлого года выпуск легковых автомобилей в Украине увеличился на 18%", - говорится в сообщении.

В Укравтопроме сообщили, что вся статистика по легковым авто формируется крупноузловой сборкой на заводе Еврокар в Закарпатской области. Объем производства автобусов в мае не изменился.

Больше всего автобусов выпустил Черкасский автобус – 30 единиц. В прошлом году этот производитель также стал лидером по производству автобусов. На Черниговском автозаводе изготовили 12 автобусов. ЗАЗ и Часовоярский завод сделали по 9 автобусов, а Богдан выпустил 3 автобуса.

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Производство коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличилось всего на 1 штук.

В прошлом месяце коммерческие автомобили выпускали Черкасский автобус и ЗАЗ – 5 шт. и 1 шт. соответственно.

Всего с начала года в Украине изготовили 2 390 автотранспортных средств. Это на 25% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли продажи новых легковых авто. Продажи новых легковых машин в мае выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Наибольшим спросом у украинцев пользовались Toyota, Renault и Hyundai.