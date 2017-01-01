Для Луганской ТЭС не согласованы квоты на поставки угля из РФ

На складах накоплено 120 тысяч тонн топлива. При среднесуточном потреблении 3000 тонн, его хватит до 20 июля.

Луганская ТЭС может работать как на угле, так и на газу, но уголь – дешевле Пресс-служба ДТЭК

В Луганской областной военно-гражданской администрации утверждают о возможной гуманитарной катастрофе в регионе. Об этом написал зампредседателя администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook во вторник, 11 июня.

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По его словам, уголь, поставляемый для Луганской ТЭС компанией ДТЭК Востокэнерго из России, попал в список товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты до сих пор не определены.

"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на которое согласованы еще в мае", – отметил Клименко. Читай также: В Украине упала добыча угля Он также добавил, что "на территорию Украины не перемещаются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЕС – это около 300 вагонов или 20 тысяч тонн угля. На начало месяца на складах предприятия накоплено 120 тысяч тонн топлива, при среднесуточном потреблении 3000 тонн, его хватит до 20 июля".

Клименко утверждает, что из-за отсутствия угля ТЭС в Счастье переведут на природный газ.

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"Это приведет к росту себестоимости производства электроэнергии и необходимости значительных компенсационных выплат из государственного бюджета. Объединенная энергосистема Украины способна компенсировать только 60 МВт, что составляет пятую часть от потребности питания области", – подчеркнул чиновник.

Он планирует обратиться для решения проблемы к представителю Украины в трехстороннем контактной группе, бывшему президенту Украины Леониду Кучме, "с просьбой еще раз вынести этот вопрос на рассмотрение ТКГ и способствовать решению".

Ранее сообщалось, что уголь, кокс и бензин не вошли в список запрещенных товаров из РФ. Кроме этого, исключение составили сжиженный газ и фармацевтическая продукция.