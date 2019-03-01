В Беларуси рассказали, откуда идет уголь в Украину

Из Беларуси завозился в основном уголь марки ТО из Кийзасского разреза, который находится в управлении российской компании ВостокУголь.

В 2018 году белорусский экспорт каменного угля в Украину составил 588,5 тысячи тонн, а антрацита – 102,2 тысячи тонн facebook.com

В прошлом году Украина почти в тысячу раз увеличила импорт угля из Беларуси, в том числе и антрацита, который в этой стране не добывается. О том, какие компании занимаются поставками угля, сообщило издание Naviny в четверг, 28 февраля.

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Отмечается, что из Беларуси завозился в основном уголь марки ТО из Кийзасского разреза, который находится в управлении российской компании ВостокУголь бизнесмена Дмитрия Босова. Партнером Босова по угольному бизнесу является его однокурсник по МГТУ им. Баумана и уроженец Бреста Владимир Микулик.

В Украине уголь закупали Технова (Черниговская ТЭЦ) и Евро-Реконструкция (Дарницкая ТЭЦ в Киеве). Обе компании входят в Укртеплоэнерго бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка.

Тажке уголь поставлялся для завода Подольский цемент, входящего в ирландский холдинг CRH, и для Славянской ТЭС, которая принадлежит Донбассэнерго. Компанию в 2018 году у сына бывшего президента Виктора Януковича выкупил народный депутат из партии Петра Порошенко Максим Ефимов.

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Закупал уголь из Беларуси и украинский трейдер Ами Трейд, который продает топливо в селах.

По данным украинской таможенной статистики, поставками угля занимались четыре белорусские компании: гомельские ООО Бизнес-Альянс (80,26 тысячи тонн) и ООО Транс-Уголь (46,29 тысячи тонн), а также ООО Экойл Кемикл (27,07 тысячи тонн) из Полоцкого района и ООО ЭколайнСистемс (20,11 тысячи тонн) из Минска.

Все эти компании с небольшими уставными фондами (100-300 рублей) были зарегистрированы с 2014 по 2018 годы.

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Бизнес-Альянс на 100% принадлежит бизнесмену Андрею Байдо. Он рассказал, что больше не занимается поставками угля в Украину, потому что это невыгодно.

“Мы этим не занимаемся уже несколько месяцев. Было выгодно возить через Беларусь, возили через Беларусь. А сейчас нам это неинтересно. И цены упали, и с украинцами сложно работать. У них там сейчас как в 90-х. Такая практика нам не нравится“, – сказал бизнесмен.

По его словам, в своей работе он не использует противозаконные схемы и не завозил уголь из ОРДЛО по видом российского.

“Под видом Мерседеса не завезешь Запорожец. Уголь, как и любой товар, отличается сильно по характеристикам. Лаборатории дают сертификаты. Они же не пойдут на подделку. Это невозможно. Нам противозаконные схемы не интересны“, – отметил Андрей Байдо.

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Совладелец и руководитель ЭколайнСистемс Эдуард Богданчук рассказал, что поставляет уголь в Украину, потому что это выгодно, но, по его мнению, скоро это направление свернется.

“Серыми схемами никто не занимается. Всё легально. Мы сейчас так работаем, потому что это достаточно выгодно. Беларуси от этого только лучше. Все на этом зарабатывают. Но с каждым днем все больше людей хотят на этом заработать, поэтому это очень скоро прекратится. Политики тут нет“, – отметил Эдуард Богданчук.

Ранее сообщалось, что госшахты в Украине не платят работникам и работают в убыток. Предприятия не закрываются только из-за дотаций от государства.